Сказки на катке

В дни новогодних каникул каток на Конюшенной площади превратится в сцену петербургского Ледового театра. Первый спектакль пройдет 29 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Убушиев Фото: Владимир Убушиев

Каждый день по 15 января Ледовый театр под управлением Елены Бережной будет показывать представления для детей. Юные главные герои в компании джинна будут путешествовать по разным сказкам и встречать множество знакомых персонажей — это яркое музыкальное шоу с профессиональным светом, звуком и мультимедийным сопровождением. Режиссером-постановщиком выступил Никита Михайлов, один из главных хореографов в отечественном фигурном катании, постановщик хореографических программ для звезд фигурного катания. Представление будет длиться не больше часа, чтобы зрители на трибунах не замерзли.

В другое время каток открыт для всех: напрокат дают коньки от 26-го до 46-го размеров. Здесь есть теплое фойе и зона кафе с согревающими напитками. Размеры ледового поля — 18 на 40 метров. Во время массового катания с 11 до 22 часов каждый день на льду могут находиться до 100 человек.

Каток на Конюшенной выдержан в классическом петербургском стиле, общем для всего ансамбля площади. «В прошлом году и жители Петербурга, и гости, и даже самые строгие критики оценили удачную интеграцию катка в архитектурный ансамбль Конюшенной площади, так что в этом году опыт было решено повторить,— рассказывает Никита Константинов, директор Государственного детского ледового театра Санкт-Петербурга.— В этом году каток будет украшен гирляндами с цветными лампочками в ретростиле».

Зося Пашковская