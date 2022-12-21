Mouse House действует с размахом

В семейном клубе Mouse House закончилась масштабная реконструкция. Расширилось развлекательное пространство — теперь общая площадь клуба составляет 3800 кв. м.

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Семейный клуб и ресторан Mouse House — место для времяпрепровождения с семьей и друзьями, где взрослые имеют возможность отдохнуть и пообщаться, в то время как дети развлекаются отдельно и в безопасной обстановке. Благодаря тому, что пространство увеличилось по сравнению с прежним на 1400 кв. м, обновилась игровая зона для детей разного возраста — это настоящий парк развлечений с игровыми автоматами, аттракционами, батутами, планетарием и мастерской талантов. Открылось пять новых залов для мероприятий, а также появилась beauty-зона, где и взрослые, и дети могут подготовить себя к празднику. Элегантный зал ресторана с видом на Большую Невку рассчитан на 170 посадочных мест: здесь есть караоке-зал, сцена и комната с большой коллекцией крепкого алкоголя.

Также появилось отдельное пространство для кулинарных мастер-классов для всей семьи — их будут проводить новый бренд-шеф ресторана Mouse House Александр Ишов и шеф-повара дружественных заведений. Кстати, Александр внес в меню немало изменений.

Александр Ишов пришел в профессию в 2006 году, работал в проектах Арама Мнацаканова, был бренд-шефом ресторанов Italy Group и ресторанной группы «Комитет». Основной принцип обновленного меню — понятная еда и чистый вкус. Среди новинок, например, перец рамиро с томатами и страчателлой, голубцы из савойской капусты со свиными ребрами, палтус с мидиями и брокколи, пицца с тунцом и томатами. В детском меню указан полный состав блюда, а торт можно сделать без глютена, сахара и лактозы.

Винная карта ресторана в 2021 году получила «три звезды» в номинации «Лучшая оригинальная карта» в премии Russian Wine Awards.

Свою социальную миссию клуб Mouse House видит в том, чтобы привносить разнообразие в повседневную семейную жизнь, сближать старшее и младшее поколения, делать общение родителей с детьми легким и интересным.

Зося Пашковская