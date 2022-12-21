«Б.O.Р. 812» в объятиях природы

Полчаса от центра Петербурга — и вот она, загородная атмосфера, заснеженный сосновый лес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан «B.O.R. 812» Фото: ресторан «B.O.R. 812»

Новогодний гала-ужин с шоу-программой в загородном ресторане «Б.O.Р. 812» начнется в 22 часа. В меню — праздничные специалитеты от бренд-шефа и шеф-повара ресторана Сергея Постникова и Сергея Филиппова, а также нарядный новогодний торт. Обещаны танцы до утра.

Есть возможность продолжить праздник и отдохнуть, никуда не уезжая, оставшись здесь же, в отеле. Первый новогодний бранч откроется в ресторане 1 января в 9 утра и продлится до 13 часов.