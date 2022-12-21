Новый шеф в ЕМ

В юбилейный 10-й год работы ЕМ fine dining ресторан Эдуарда Мурадяна представляет нового шеф-повара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Скуратова на кухне ресторана

Фото: ресторан ЕМ Валерия Скуратова на кухне ресторана

Фото: ресторан ЕМ

На смену известной гурманам Олесе Дробот пришла новый шеф Валерия Скуратова, выпускница знаменитой парижской школы кулинарного искусства Le Cordon Bleu. Валерия выбрала французский вектор развития кухни, не изменяя традициям и эстетике заведения, и создала 70-й по счету гастрономический сет ресторана. Кстати, ЕМ в 2012 году стал первым в Петербурге авторским заведением исключительно с сет-меню на основе локальных продуктов.

Зимний сет Валерии не отходит от традиции локальности, но делает знакомые корнеплоды легкими, а подачу по-французски эстетичной. Топинамбур превращается в крем, батат становится воздушным пюре, хрустящие кусочки сельдерея внутри имеют мягкую сердцевину, а свекла и кольраби подаются в виде женуаза. Хурма и страчателла сочетаются с желе из кинзы и чипсами из укропа, а говяжья вырезка с запеченным корнем сельдерея — с клюквенной глазурью. Гармоничным десертом оказался и пирог из горького шоколада и солода со сливочным кремом и гелем из черноплодной рябины.

Альбина Самойлова