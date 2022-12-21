Авторские бургеры в Marius

В классическом пивном ресторане Marius появилось специальное меню стрит-фуда — яркие и сочные бургеры.

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Бренд-шеф Александр Богданов сделал шесть вариантов бургеров и составил их из разных ингредиентов. В меню есть молочные, классические и картофельные булочки и сладкие бриоши — все они пекутся в ресторане. Каждую можно заменить на безглютеновую.

Steak burger — это филе миньон, трюфельный айоли, карамелизированный бекон, тапенада из томатов, чеддер, корнишоны и картофельная булочка. Umami burger — маринованные грибы шитаки, джем из лука и портвейна, соус хойсин, мисо цыпленок, молочная булочка. Есть и бургер с крабом — Crab burger — с халапеньо, томатным соусом и огурцами в бриоши. А, например, Smoked burger представляет собой копченую котлету в беконе с тайским копченым майонезом BBQ, луковыми кольцами, халапеньо поппер и бриошь.

Альбина Самойлова