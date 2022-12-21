Собрать ланч в Mercado del Sol

Menu del dia — так называется новое дневное меню в испанском ресторане Mercado del Sol.

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Оно действует по будням: гостям предлагается собрать свой ланч из одного, двух или трех блюд самостоятельно. В первом разделе — легкая еда и стартеры: мидии с песто, салат с арбузом и хурмой, томатный суп. Во втором — посытнее: папарделле с цыпленком, дорадо с цукини и кокас с лангустинами. А третий посвятили чуть более сложным блюдам: тут, например, крупный скерт с традиционной полентой, крабкейки, дополненные трюфельным пюре, сочная утиная грудка со спаржей. Сочетания блюд могут быть какими угодно из любых разделов. И каждый день здесь подают новый десерт.

Зося Пашковская