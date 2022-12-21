Fresa’s в Sofitel

Известный шеф-повар и ресторатор Антонио Фреза запускает свой шестой по счету проект — ресторан Fresa’s.

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Фото: Fresa’s groupe Антонио Фреза

Фото: Fresa’s groupe

Заведение открывается на первом этаже отеля Sofitel на Вознесенском проспекте — ресторан станет флагманским и объединит уже существующие — Sea Signora, Marso Polo, Jerome, Saviv в Петербурге и Москве — общим брендом Fresa’s groupe.

Во Fresa’s будут подавать домашнюю пасту, ризотто, антипасти — все то, чем славится классическая итальянская кухня. Для любителей сладкого — нежнейшие «канноли», «маритоццо» и «паннетоне» и другие десерты шеф-кондитера Ашрафа Рахмана. В 17 лет он начал работать в традиционной французской пекарне в Касабланке, потом учился в крупной французской компании DGF France, стажировался в испанских мишленовских ресторанах Uma и Caelis. С 2016 года работает в России: в его послужном списке Grand Hotel Polyana в Сочи, петербургские Osteria Betulla и Birch.

Интерьер ресторана Fresa’s создан в стиле гламурного ретро Италии 1960–1970-х годов.

Альбина Самойлова