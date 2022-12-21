«Наследники» на Петроградской

На Каменноостровском проспекте открылся ресторан и бар «Наследники». Автор проекта Алексей Ланской (открывал ресторан «О») связывает в единую концепцию современную русскую кухню, экспериментальный бар и культурные события.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан «Наследники» Фото: ресторан «Наследники»

В основе меню — блюда из хорошо знакомых продуктов в авторской интерпретации шеф-повара Дениса Денисова. Например, ленивые вареники подаются здесь с утиной ножкой и грибами; тыква — с копченым творогом и сбитнем; стейк из капусты — с грудинкой и соусом из кваса; печеный картофель — с красной икрой и луковым соусом, а форель — с лимонной сметаной. Важная особенность кухни — живой огонь, а один из самых крупных в городе мангалов, размером 2,5 х 2 м, команда спроектировала самостоятельно.

Главный эксперимент бара «Наследники» — коктейли-наливки, разработанные бартендером Артуром Фроловым (создатель бренда сухого кваса Dikiy). Их можно пить тремя разными способами: в чистом виде (шот), из тяжелого рокса с кубиком льда (лонг) или в миксе с игристым (спритц). Во всех вариантах получается самостоятельный напиток; база одна, но вкус раскрывается по-разному. В пару к коктейлям предлагают легкие закуски: хлеб с красной икрой, рисовые шарики с сыром и трюфелем, рийет из копченой форели, ростбиф с яблочным повидлом.

Важная составляющая нового проекта — события, которые планируется устраивать чуть ли не каждый день. «Наследники» станут пространством для театральных постановок, концертов, арт- и научпоп-лекций, местом встречи культурных клубов. По пятницам и субботам намечаются танцы до поздней ночи под диджей-сеты.

В заведении — два разных пространства со своим стилем и разными входами. Светлый ресторанный зал полон интересных деталей вроде занавеса из хрустальных бусин или иллюстраций на стенах, поддерживающих гедонистическое настроение. Бар оформлен в темных оттенках и акцентирует внимание на барной стойке.

Зося Пашковская