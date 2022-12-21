Королевские драгоценности

Украшение с цветными драгоценными камнями обращается не только к рассудку, подсчитывающему его инвестиционную ценность, но и к чувствам. Эмоции от солнечно-желтого оттенка бриллианта сложно объяснить, но легко почувствовать. На это и сделали ставку ювелиры MIUZ Diamonds, разрабатывая коллекцию украшений Royal Diamonds с желтыми бриллиантами.

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Это классический дизайн на все времена. Композиция каждого украшения построена вокруг центрального желтого бриллианта весом до 3 карат, который окружают желтые и бесцветные бриллианты значительно меньшего размера в оправе из желтого и белого золота. Основу коллекции составляют кольца — тонкие или широкие, из белого золота или из белого и желтого, с центральным камнем в окружении одного ряда бриллиантов или с трехрядным паве. Выбор серег почти так же широк: пуссеты поменьше и побольше, с подвесками геометрических или фантазийных форм. Особого внимания заслуживают колье, на бриллиантовых дорожках которых красуются подвески с центральными бриллиантами самых разных огранок. И, конечно, броши. Их в коллекции почти десять.

Каждое изделие имеет сертификат качества. В нем есть полное описание всех бриллиантов украшения, центрального и боковых, с указанием наименования, огранки, количества, массы, цвета и чистоты. Также в сертификатах есть информация о флюоресценции центрального бриллианта. В российской практике ей значения не придают, но в международной этот параметр камня так же важен, как цвет и чистота.

Гордость коллекции — украшения Royal Diamonds с фантазийно-желтыми бриллиантами, цветовая гамма которых варьируется от светло-лимонных оттенков до насыщенно-медового. Цену на такие бриллианты устанавливает обычно открытый аукцион или продавец, в отличие от бесцветных бриллиантов, которые оценивают по международным стандартам прейскуранта Рапапорта.

Африканский монарх

Ювелиры De Beers посвятили новую коллекцию Portraits of Nature бабочкам. С 2002 года компания участвует в программах по сохранению заповедников Африки, где живут более ста видов бабочек. В том числе бабочка данаида, известная как «африканский монарх». Она-то и стала героиней коллекции украшений Portraits of Nature Butterflies из белого и розового золота с бриллиантами. Разомкнутое кольцо на два пальца выглядит так, будто на руку в самом деле села бабочка. Брошь в любой момент готова стать подвеской к колье, а бриллиантовая заколка для волос — переместиться на золотой ободок. В украшениях fine jewelry представлены изделия из белого и розового золота с бесцветными бриллиантами. А произведения высокого ювелирного искусства сверкают яркими фантазийными цветами коричневых, розовых, желтых и оранжевых бриллиантов, призванными повторить природный окрас «африканского монарха».

Два солнца

Одним из главных источников вдохновения для Каролины Шойфеле, сопрезидента и креативного директора швейцарского ювелирно-часового дома Chopard, с давних пор служит природа. Представители экзотической флоры и фауны регулярно появляются в драгоценном обличье под брендом Chopard. Но и сами камни порой служат отправной точкой для будущего дизайна. Таков случай новых ажурных серег из белого и желтого золота с двумя желтыми овальными бриллиантами общим весом 8,05 карата в окружении бесцветных бриллиантов огранок «груша», «маркиза» и «круг». Цвет, форма, прозрачность центральных солнечно-желтых бриллиантов задали тон и настроение украшения. Расположившиеся кругом «маркизы» напоминают то ли лепестки цветка, то ли солнечные лучи.

Екатерина Зиборова («Ъ-Стиль Часы и украшения», № 20 от 18.10.2022)