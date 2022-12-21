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Подарок господина Кабальеро

Афиша

Меценат из Испании Антонио Перес Кабальеро передал в дар музею-заповеднику «Царское Село» фрагменты подлинных предметов и 205 открыток, фотографий и негативов, посвященных императорской семье и пригородным дворцам Петербурга.

Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское Село»

Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское Село»

Эти раритеты давний друг музея-заповедника приобретал на аукционах, собирал на протяжении долгого времени и хранил в личном архиве. «Антонио Кабальеро увлечен изучением истории, особенно его интересуют жизнь и судьба Николая II и его семьи,— комментирует заместитель директора по научной работе ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт.— Даритель внимательно следит за музейными событиями и реставрацией Александровского дворца».

Открытки начала XX века дополнят уже существующую в музее коллекцию почтовых карточек. Подаренные господином Кабальеро предметы будут храниться в фондах музея и участвовать во временных выставках.

Зося Пашковская

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