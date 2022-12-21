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Звезды фортепианного фестиваля

Афиша

23 декабря в Мариинском-2 Денис Мацуев и Валерий Гергиев открывают ХVII Международный фортепианный фестиваль «Мариинский».

Фото: пресс-служба Мариинского театра

Фото: пресс-служба Мариинского театра

Завершится фестиваль под Новый год, 31 декабря, в программе — 14 концертов прославленных пианистов и юных музыкантов и цикл фортепианных концертов Сергея Прокофьева. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.

Среди молодых пианистов — Всеволод Завидов, получивший специальный приз Жоржа Либенсона на недавнем Женевском музыкальном конкурсе; Сергей Давыдченко — обладатель гран-при и шести специальных призов конкурса Grand Piano Competition (2021) исполнит один из фортепианных концертов Прокофьева с оркестром театра. Сольные концерты в Зале Рахманинова сыграют петербургские пианисты Абисал Гергиев, Зарина Шиманская и турецкий музыкант Джемиль Йенер Гекбудак. Фортепиано будет звучать и в дуэте с виолончелью. Такую программу готовят Ксения Башмет и Олег Бугаев.

В Концертном зале с сольными вечерами выступят прославленные пианисты. Петр Лаул предложит редкую и требующую невероятной исполнительской выносливости программу: десять фортепианных сонат Скрябина, которые прозвучат в трех отделениях концерта. Именитый пианист и педагог Владимир Тропп сосредоточит свою программу на произведениях Чайковского. Заслуженный артист России Станислав Иголинский — нечастый гость в Мариинском — объединит в одном вечере сочинения Моцарта и цикл фортепианных миниатюр Шумана «Пестрые листки». Павел Райкерус сыграет сочинения Шумана, Грига, Дебюсси и Чайковского в дневном концерте под названием «Детский альбом».

Альбина Самойлова

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