Топы гостеприимства

Премия «Топ 100 лучших ресторанов и отелей Петербурга» объявила список победителей.

Для методики оценки был использован опыт партнеров из Финляндии Viisi Tahtea, которые более десяти лет проводят премию «Топ-50 ресторанов Финляндии» и являются экспертами для таких престижных рейтингов, как White Guide Nordic и The World’s 50 Best Restaurants. К голосованию пригласили более 300 экспертов: владельцев и управляющих ресторанов, шеф-поваров, специалистов по ресторанному маркетингу, отельеров, профессионалов индустрии гостеприимства, ресторанных обозревателей, инфлюенсеров и блогеров, а также гостей отелей, ресторанов, кафе и баров Петербурга. Партнерами премии в сфере гостеприимства являются специалисты из международного университета Swissam.

По итогам голосования выбираются 100 лучших ресторанов, кафе и баров города и определяется список лучших объектов гостеприимства. Таким образом, в лидеры, по версии премии, вышли: городской отель Gamma, загородный отель «Б.О.Р. 812», Sintoho как ресторан при отеле, лучшем люксом стал Belmond Grand Hotel Europe, а новым объектом гостеприимства — «Мираж» на Большом проспекте. В первую тройку ресторанов вошли BoBo, Percorso и Cafe Claret.

Альбина Самойлова