Путешествие в «Гранд Отеле Мойка 22»

Один шаг с Дворцовой площади — и вы попадаете в волшебный город Гофмана и Чайковского, где разворачиваются события самой новогодней сказки «Щелкунчик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гранд Отель Мойка 22 Фото: Гранд Отель Мойка 22

В лобби отеля — целый рождественский лес с елкой, подпирающей небосвод, загадочный домик, построенный из старинных книг, герои «Щелкунчика» и ярмарка с кондитерскими подарками со всего света. Здесь есть имбирные пряники, винные кексы, сто видов шоколада, муссовые торты, мармелад, орехи и буш де ноэль — рождественское «полено»: торт в виде рулета, популярный во Франции.

В гостиной сервируют чайные церемонии — в отеле богатая чайная коллекция. В баре «Фон Витте» предлагают волшебный атлас, в котором отыщутся коктейли из всех уголков мира: от берегов Шотландии, где мешают виски с колониальным лаймом, до островов, где не мыслят напитков без пиратского рома с оттенками пряностей из странствий Синдбада-морехода.

Развязка путешествия — новогодняя ночь с маскарадом, ужином, шампанским и фейерверком на террасе. Тем временем в баре «Фон Витте» будут праздновать в стиле фильма «Касабланка», подавать устриц и морских ежей. В тренде — смокинги и атласные платья.

Зося Пашковская