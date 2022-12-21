Новогодний калейдоскоп в Indigo

В итальянском дворике-атриуме отеля Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo украсили пятиметровую елку. В новогоднюю ночь гостей ждут в ресторане Vino & Voda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отель Indigo Фото: отель Indigo

До двух часов ночи на сцене Denisov Band со своей бессменной солисткой — лауреатом вокальных конкурсов Юлией Лебединской. Будут звучать джаз, романсы, хиты на испанском, итальянском, английском и русском, неожиданные кавер-версии популярных песен, суперхиты группы ABBA.

Праздничный ужин пройдет в формате шведского стола. Откроет вечер приветственный коктейль с глинтвейном и тарталетками с красной икрой, тартаром из тунца и брускеттой с форшмаком. В меню, кроме традиционных новогодних оливье и селедкой под шубой, средиземноморский нисуаз. На горячее шеф приготовит подкопченного лосося с апельсиновым соусом, говядину с перечным соусом и шведские фрикадельки с брусникой. На десерт — «зимняя вишня» и мини-наполеон.

Для романтиков — глинтвейн на террасе отеля с видом. Эксперт по Литейной части Петербурга Анна Маркович увлекательно рассказала о доступных взгляду достопримечательностях в специальном аудиогиде.

Альбина Самойлова