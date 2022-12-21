В «Гельвеции» — сеты и конструкторы

В ресторанах Cafe Claret и Marius при отеле «Гельвеция» бренд-шеф Александр Богданов приготовил новогоднее меню для гостей ресторанов и отеля, а также для доставки к домашнему новогоднему столу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отель «Гельвеция» Фото: отель «Гельвеция»

31 декабря с 23 часов в Cafe Claret будут подавать праздничный сет из 11 блюд. В стол сервируют фирменные новогодние специалитеты, основные курсы горячего, сет из десертов и рождественских угощений. В состав сета входят, например, оливье с языком, медовая ветчина, копченый лосось с креветками гриль и кремом из топинамбура, карп с соусом велюте и другие блюда.

Для вечеринок с друзьями и коллегами подготовили сет-наборы с мини-бутербродами и пирожками с разными начинками. Есть и два полностью сформированных меню новогоднего стола из 12 позиций на 4–6 человек — ужин с уткой или ужин с цыпленком.

Праздновать Новый год будут и в ресторане Marius, который традиционно принимает гостей в режиме 24/7.

Для тех, кто планирует встречать праздник дома, Александр Богданов собрал в специальном меню праздничные блюда ресторана Marius и Лавки «Гельвеции». Новогоднее угощение можно собрать по принципу гастрономического конструктора.

Альбина Самойлова