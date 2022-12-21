Новогодней ночью с надеждой

Только две ночи в году — рождественская и новогодняя — дарят миру надежду. Что бы в это время ни происходило. В этом и есть магия и притягательность этих праздников. Такой абсолют надежды на лучшее будущее, на свет, на торжество любви и сострадания. У многих нынешние ночи будут отличаться от всех прежних. Но все равно они будут! Без них никак. Иногда, когда кружит метель и прекрасный наш город тонет в белизне снегопада, кажется, что время замедлилось. Но, как известно, у снега короткий век. Весна обязательно будет. И рассвет. И солнце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Елена Федотова, редактор Review «Стиль Рождество»