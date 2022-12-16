Первый вице-премьер Удмуртии: предприниматели региона стали очень гибкими

Предприниматели Удмуртии в 2022 году столкнулись с проблемами в логистике, однако на данный момент «удалось выстроить пути». Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер республики Константин Сунцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам господина Сунцова, предприниматели республики стали «очень гибкими», поскольку «потренировались и на 2020, и на 2021, и на 2022 годах». «Мы вначале видели проблемы с логистикой, но сейчас выстроили пути. Да, где-то стало чуть дольше, где-то чуть дороже, а где-то экспортеров чуть не удовлетворяет курс, они хотели бы его выше. Наши компании, заводы и производители тоже сталкивались с вопросом логистики, но все решили»,— рассказал первый вице-премьер региона.

Как отметил Константин Сунцов, ряд экспортеров Удмуртии продолжают активно сотрудничать с недружественными странами, «хотя на недружественные страны приходилось 19% экспорта». «Мы видели, что было определенное снижение закупок или продаж с иностранными государствами, но не сразу. Еще в феврале-марте спокойно продавали, но вот май-июнь примерно так. Сейчас все снова идет в рост, все нашли выходы каким образом можно либо завозить сюда продукцию, либо импортировать»,— отметил первый вице-премьер республики.