Финал справедливости

Воскресный финал чемпионата мира в Катаре — тот редкий случай, когда никому из участников главного футбольного матча заранее не отдашь даже крохотное преимущество, а любой его исход покажется вполне справедливым. У сборных Франции и Аргентины всего — пережитых и все еще актуальных проблем, объема таланта и тонуса, сконцентрированного в лидерах,— примерно поровну, а паритет могут нарушить лишь какие-то нюансы, приобретающие в подобных ситуациях колоссальное значение. Именно они сделают одну из двух шикарных команд трехкратным чемпионом мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Противостояние лидеров сборных Аргентины и Франции — одноклубников из ПСЖ Лионеля Месси (слева) и Килиана Мбаппе — одна из главных составляющих финала

Фото: Christophe Ena / AP Противостояние лидеров сборных Аргентины и Франции — одноклубников из ПСЖ Лионеля Месси (слева) и Килиана Мбаппе — одна из главных составляющих финала

Фото: Christophe Ena / AP

Чемпионату мира в Катаре, который за четыре недели успел сверкнуть россыпью разных любопытных событий — сокрушительными падениями гигантов и взлетами тех, на кого никто не ставил,— и с заключительным матчем точно жутко повезло. До финалов главных турниров сборные, совершенно недостойные такой почести, конечно, никогда не доходят, но в подавляющем большинстве финалов предыдущих существовало довольно четкое разделение их участников на фаворита, кажущегося честно заслужившим золото, и аутсайдера — крутого, но все-таки не ассоциирующегося именно с таким титулом, слишком значимым, слишком обязывающим. Логика в этих матчах доминировала не всегда, но вот в предыдущем десятилетии она неизменно брала верх. В 2010 году в Южной Африке находившиеся на пике могущества испанцы в финале одолели голландцев. В 2014-м в Бразилии дозревшие до такого состояния, когда даже относительную слабость не определишь и с микроскопом, немцы обыграли аргентинцев. Наконец, в 2018-м искрившие страстью и мощью французы разбили в московских «Лужниках» воспринимавшихся скорее как наглые выскочки хорватов.

Но у воскресного матча на стадионе Lusail в этом смысле совершенно особенная афиша. Она анонсирует рубку двух команд, из которых, как ни старайся, не выберешь более «правильного» чемпиона. В том числе с точки зрения высшей футбольной справедливости.

Для тех, кто неравнодушен к сборной Аргентины, ее безусловным торжеством будет наконец-то добытое Лионелем Месси под занавес карьеры, после четырех неудачных попыток ценнейшее в спорте звание, единственное, которого ему не хватает в послужном списке, чтобы уже не просто без оговорок называться лучшим футболистом века, а уверенно, не стесняясь сравнений, встать рядом с королями футбола всех времен — Пеле и Диего Марадоной. Тем более что для того, чтобы звание добыть, Месси уже сделал в Катаре столько всего хорошего, что ради него он в 35 заиграл так, как никогда в своей жизни не играл, заодно вдохновив своим настроем и своими озарениями всех партнеров, заставив их приподняться над собственным потолком. И с тем, что это красивая и исключительно правильная история, не поспоришь.

Для тех, кому мила сборная Франции, таким торжеством будет повторение командой, которая под началом тренера Дидье Дешама несколько лет двигалась вперед, пока не превратилась в эталон футбольного коллектива, умеющего сплачиваться ради больших целей, умеющего смеяться в лицо по-прежнему подсовывающей всякие гадости судьбе, умеющего заставить внутри себя расцвести до сих пор скрытые за плотной портьерой индивидуальные таланты, того трюка, что никому не удавалось провернуть уже давным-давно.

Нынешний чемпионат мира — 22-й по счету. И до сих пор зафиксировано только два случая, когда сборная, завоевав золото чемпионата мира, отстаивала звание на следующем. Первой была сборная итальянская, победившая на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах, второй — бразильская, которая взобралась на верхушку футбольной иерархии и в 1958-м, и в 1962-м. С тех пор прошло ровно шесть десятилетий. И это настоящий феномен, настоящая аномалия, что никто из чемпионов не сумел за такой долгий промежуток времени защитить титул. В конце концов, речь ведь идет о грандах, о командах великих. Примеров того, как чемпион хотя бы доходит до финала, за 60 лет накопилось такое же мизерное количество, как и триумфальных чемпионских мини-серий,— лишь два. И оба связаны с участниками катарского финала. Сборная Аргентины пыталась удержать статус в 1990 году, но уступила немцам, а сборная Франции не позволила в 1998-м сохранить его бразильцам.

Тоже, кстати, что-то наподобие знака. Непонятно, правда, в чью пользу — аргентинцев или французов, которые, как наверняка считают их поклонники, вдвойне заслужили присоединиться к совладельцам древнего рекорда еще и потому, что такие страдания, какие выпали на их долю в минувшие недели, такая стойкость, с которой они были встречены, обязаны быть вознаграждены. Сборная Франции теряла ведущих игроков — Карима Бензема, Нголо Канте, Поля Погба — перед чемпионатом мира и продолжала терять их по ходу турнира, лишившись сначала Люка Эрнандеса, а уже перед полуфиналом — заболевших Дайо Юпамекано и Адриена Рабьо. Такие кадровые неурядицы должны были кого угодно заставить опустить руки. А французы не обратили на них никакого внимания. Разве не красивая и исключительно правильная история?

Ну так ведь и аргентинские поклонники скажут, что их страдания ничуть не легче французских. Старт на чемпионате мира с поражения от сборной Саудовской Аравии при провальной игре кого угодно мог убить. Сборная Аргентины после него вытянула саму себя из трясины, вернув и веру в свои возможности, и игру. Идеальный чемпионский путь. Путь, который обязан быть увенчан трофеем, прославляющим все замечательное, что есть в футболе.

В этом споре, разумеется, будут углубляться в материи и более приземленные. И снова обнаруживать, что тут ни у кого нет даже крохотного преимущества.

У каждой сборной — обладающий уникальным даром лидер, а их, одноклубников из ПСЖ, противостояние легко представить одной из важнейших составляющих финала. Лидер аргентинцев Лионель Месси, пока не имеющий титула чемпиона мира, уже выиграл семь «Золотых мячей» и, судя по всему, рвется в Катаре к восьмому. Лидер французов Килиан Мбаппе рвется ко второму чемпионскому титулу и первому «Золотому мячу», но, если в будущем, уже после схода Месси со сцены, не возьмет еще пару-тройку, все сильно удивятся, учитывая, насколько он прекрасен в свои всего-то 23. А идентичность их катарского тонуса подчеркивает статистика. У Месси и Мбаппе по пять забитых мячей, а по голевым передачам отставание француза от аргентинца эфемерное — два против трех.

У каждой сборной в составе игроки, этим чемпионатом как бы раскрытые заново. В сборной Аргентины, например, представшие вдруг настоящим фронтменом вратарской профессии и идеалом неброского, но фантастически полезного хавбека Эмилиано Мартинес и Энцо Фернандес, у сборной Франции — реанимировавший в 36 выдающиеся бомбардирские способности Оливье Жиру и Антуан Гризманн, который, будучи по призванию творцом с переднего края, внезапно переквалифицировался в носящегося по всему полю монстра: для него и подходящего амплуа-то не подберешь.

У каждой есть проблемы, и они приблизительно из одной и той же области. Большинство сконцентрированы в тыловой зоне. Там все достаточно тонко, и «сухие» счета полуфинальных матчей — аргентинцев против хорватов, а французов против марокканцев — не стоит принимать за признак того, что проблемы решены окончательно и бесповоротно. Впрочем, их наличие только добавляет финалу перцу: едва ли он будет пресным.

Да, в конце концов, даже чисто стилистически, в плане игровой философии, невзирая на маленькие различия в схемах, эти сборные похожи. В чем на самом деле ничего странного нет. Наставник аргентинцев Лионель Скалони принял сборную в 2018 году, после чемпионата мира в России. На нем сборная Аргентины сошла в 1/8 финала, столкнувшись как раз с совершавшими свое восхождение французами. Формально поражение — 3:4 — она потерпела в борьбе, но реальность счет совершенно не отражал: тот матч, напротив, был прекрасной иллюстрацией продвинутости французской команды на фоне аргентинской архаичности. И уже на своей первой пресс-конференции в качестве тренера национальной команды Скалони, нисколько не стыдясь, заявил о том, что его цель — научить свою сборную играть так, как играли чемпионы мира: не в тягучий футбол «от владения», а такой, чтобы постоянно смотреть вперед, чтобы «за перехватом мяча через три-четыре секунды следовал удар».

Вспоминая об этом, люди, которым милы французы, наверное, злорадно усмехнутся: неплохая идея, но копия никогда не бывает краше оригинала. А люди, которым мила сборная, намеренная свергнуть действующих чемпионов, наверное, утешают себя тем, что есть и мелочи, говорящие в ее пользу. Ну, допустим, лишний день отдыха после полуфинальной стадии, вдвойне значимый из-за предельной спрессованности графика катарского первенства и из-за того, что, как ни крути, для аргентинцев их полуфинал получился куда менее энергозатратным, нежели сыгранный французами. Мелочи, нюансы, бросающиеся в глаза и невидимые, в этом финале решат многое.

Алексей Доспехов