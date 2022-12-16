Абинский «Кубснаб» увеличил производство соков на 55%

Производитель соков «Кубснаб» из Абинска благодаря бережливым технологиям увеличил выработку на 5%, а также сократил почти на 70% запасы и на 31% — время протекания процесса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» эксперты Регионального центра компетенций в течение шести месяцев оптимизировали на предприятии процесс изготовления и розлива продукции в упаковку тетрапак. В итоге на этом участке было снижено количество простоев оборудования. Кроме того, эксперты спрогнозировали объем отгрузок и ввели оптимальную последовательность производства.

«Выстроенная эффективная система внутри предприятия высвобождает время и ресурсы для повышения производственных показателей. Пилотный участок демонстрирует, насколько несовершенен процесс, где есть недочеты и как их можно исправить без дополнительных капитальных вложений»,— отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

«Кубснаб» является одним из старейших предприятий Краснодарского края. В компании работают около 100 человек, имеется собственная микробиологическая лаборатория. Продукция предприятия выпускается в инновационных упаковках и может храниться от 9 до 12 месяцев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубснаб» зарегистрировано в апреле 1991 года. Владельцем является Александр Секун. В 2021 году выручка компании составила 401,6 млн руб., чистая прибыль — 4,1 млн руб.

Татьяна Ручкина

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