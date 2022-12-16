Год перемен

Какие изменения произошли в грузоперевозках и каким прогнозам не суждено было сбыться в 2022 году?

О ситуации в отрасли продолжает рассказывать Александр Шавочкин, территориальный директор транспортной компании «Байкал Сервис».

Можно констатировать, что продолжают меняться потребности клиентов на так называемой «последней миле». Начиная со времени ковидных ограничений и самоизоляции, мы видим, что клиенты предпочитают получать груз по месту проживания или работы.

В 2022 году этот тренд только усилился. Причем речь идет не только о физических лицах, но и об организациях, например, по причине снижения объемов и, как следствие, сокращения служебного транспорта. Такие компании все чаще заказывают услугу доставки «до адреса», а не забирают его самостоятельно на складе. С ростом популярности услуги доставки «до адреса» более востребованной становится и услуга погрузо-разгрузочных работ.

Важным изменением этого года стало значительное снижение доли грузоперевозок логистических компаний экспресс-доставки, что произошло из-за отсутствия авиасообщения – ведь с начала спецоперации на юге страны аэропорты работают только в Сочи и Минводах. Часть их клиентов перешли в сборные перевозки, что, впрочем, на общем тоннаже отразилось незначительно.

В начале 2022 года наша компания ожидала всплеск грузоперевозок на южном направлении в связи с курортным сезоном, но он выдался менее активным, чем в 2021 году. Многие туристы пересмотрели свои планы, и число отдыхающих в Крыму, Сочи, Анапе, Новороссийске и других городах оказалось меньше, чем прогнозировалось.

В то же время в 2022 году «Байкал Сервис» открыл два новых филиала во Владикавказе и Махачкале, которые буквально за несколько месяцев подтвердили актуальность и востребованность кавказских маршрутов и значительный потенциал этого региона.

2022 года был сложным, во многим отраслях царила неопределенность, что привело к снижению объемов грузоперевозок. Но по мере адаптации клиентов к новым реалиям, мы видим, что ситуация постепенно выправляется. Не уверен, что объемы грузоперевозок в 2023 году вернуться к показателям 2021 года, но динамика однозначно будет положительной. Этому в большой степени будет способствовать открытие и развитие новых южных регионов.

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ООО «Байкал – Сервис ТК»