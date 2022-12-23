«Единый налоговый счет выгоден как налогоплательщику, так и государству»

С 1 января 2023 года в России вводится новая система уплаты налогов с помощью механизмов единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП). О том, каким образом будет происходить переход, чего ждать от внедрения этой системы представителям бизнеса и остальным налогоплательщикам, рассказала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Челябинской области Анастасия Воргуданова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФНС России по Челябинской области Фото: ФНС России по Челябинской области

GUIDE: В следующем году единый налоговый счет станет обязательным для всех категорий налогоплательщиков. Как будет проходить процесс перехода к новому механизму?

Анастасия Воргуданова: Федеральным законом №263-ФЗ от 14 июля 2022 года «О внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса РФ» вводится понятие «Единый налоговый счет». Это обязательно абсолютно для всех налогоплательщиков. ЕНС создан для расчетов налогоплательщика с бюджетом. На этот счет будет поступать единый налоговый платеж (ЕНП) — это перечисление денег единой платежкой для всех налогов. Переход к новому механизму будет автоматическим. Налогоплательщику не нужно подавать никаких дополнительных заявлений и уведомлений, все это сделает налоговая служба самостоятельно.

Главное, что несут в себе эти законодательные нововведения — это упрощение уплаты налогов и других обязательных платежей. Они станут еще одним шагом к повышению уровня комфорта при расчетах с бюджетом и для физических лиц, и для индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц.

Предпосылки для таких нововведений возникли достаточно давно. В первую очередь, это необходимость быстрой, правильной и простой возможности уплаты налогов. Сегодня компании вынуждены подстраиваться под требования сложной системы бюджетного учета, которая, как правило, состоит из множества реквизитов, а именно 1,5 тыс. кодов бюджетной классификации (КБК) и почти 21 тыс. кодов общероссийского классификатора муниципальных образований (ОКТМО). Все эти сложности порождали ошибки при заполнении платежных поручений. Кроме того, у каждого налога был свой срок уплаты. В результате, каждая 15-я платежка заполнялась с нарушениями, которые впоследствии приходилось исправлять.

G.: Как будет рассчитываться сумма единого налогового платежа?

А.В.: По сути, размер единого налогового платежа равен тем обязательствам, которые налогоплательщик должен исполнить по отношению к бюджету. Это сумма всех налогов, взносов, пеней, штрафов, которые необходимо уплатить. ЕНП не включает только налоги на профессиональный доход, сборы за пользование объектами водного и животного мира, а также госпошлины, по которой не выдан исполнительный лист, авансовые платежи по НДФЛ, от деятельности иностранных граждан, работающих на территории РФ.

Хронология зачетов поступлений на единый налоговый счет строго регламентируется законодательством. При поступлении ЕНП в первую очередь закрываются недоимки, начиная с самой ранней по срокам, далее — текущие платежи, а затем — пени, проценты, штрафы. Распределение средств будет происходить автоматически.

G.: Какие преимущества дает единый налоговый счет государству и налогоплательщику? Для кого, прежде всего, выгоден это механизм?

А.В.: Преимуществ очень много, и они очень весомые. Во-первых, устанавливаются единые сроки, как для сдачи отчетности, так и для уплаты налогов. Это 25-е и 28-е числа месяца соответственно. Решение об установлении единых сроков вызвано в первую очередь необходимостью снизить нагрузку на бизнес, как я уже сказала, чтобы не было ошибок, и налогоплательщик не тратил много времени на формирование платежных поручений.

Максимально упрощается порядок исполнения налогоплательщиками своих обязанностей по уплате налогов. Теперь перечислять средства в бюджет надо будет только раз в месяц, а платежное поручение будет содержать всего два реквизита — ИНН и сумма платежа. Если пользоваться личным кабинетом налогоплательщика, то необходима только сумма.

Кроме того, в ЕНС формируется единое сальдо расчетов по всем налогам, что не позволит начислить пени при одновременном наличии у налогоплательщика недоимки и переплаты по разным видам налогов. Также единая система позволит полностью исключить избыточные процедуры по уточнению и зачетам между КБК и ОКТМО.

Еще одно преимущество — сокращение срока возврата излишне уплаченных средств до одного дня. То есть имеющееся положительное сальдо на ЕНС признается деньгами налогоплательщика, которыми он может распорядиться по своему усмотрению. Налоговый орган сформирует поручение на возврат средств не позднее следующего дня после получения соответствующего заявления. Кроме того, исключается ограничение по возврату переплаты старше трех лет. Сейчас у нас такое ограничение действует. С 1 января 2023 года средства, которые будут числиться в переплате на ЕНС, могут быть возвращены налогоплательщику, независимо от времени образования.

Налогоплательщик может распорядиться переплатой и направить эти средства в счет исполнения обязательств третьего лица. Такая возможность теперь тоже появится.

Также станут более доступны механизмы урегулирования ситуаций с долгом — на снятие ограничений со счета при уплате задолженности потребуется один день, а процедура взыскания будет состоять из одного документа.

Таким образом, введение единого налогового счета выгодно как налогоплательщику, так и государству, которое администрирует все эти платежи, контролирует своевременность и порядок уплаты налогов.

G.: Рассчитывает ли налоговая служба на увеличение сборов после внедрения этой системы?

А.В.: В первую очередь, здесь расчет не на увеличение поступлений налогов и сборов, а на то, что эта система администрирования станет более прозрачной, понятной и доступной как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов. Мы сможем наиболее комфортно взаимодействовать в этой системе и исключить те ошибки, которые сегодня возникают в большом количестве.

G.: С какими сложностями могут столкнуться налогоплательщики при переходе к ЕНС? Например, ранее представители крупного бизнеса заявляли о рисках роста издержек.

А.В.: В целом каких-то проблем, которые могли бы существенно повлиять на работу бизнеса, мы не усматриваем. Трансформация обязательств в ЕНС, расчет сальдо, распределение средств — все это делает налоговая служба без участия налогоплательщика. От него никаких дополнительных финансовых или трудовых затрат не потребуется. В сервисе «Личный кабинет» налогоплательщик будет видеть всю картину расчетов с бюджетом, аналогичную той, что видит налоговый орган, с детализацией по налоговым обязательствам, зачетам и так далее. Из личного кабинета можно оплачивать налоги, указав при этом только сумму. Остальные реквизиты будут заполняться автоматически. Также из личного кабинета можно будет формировать уведомления о предстоящем начислении по налогам, которые платятся авансом.

У плательщика всегда есть выбор — либо пользоваться бесплатными сервисами налоговой службы, которые оперативно дорабатываются в зависимости от изменений законодательства, либо использовать свой программный продукт.

G.: У налогоплательщика появится новая обязанность — уведомлять ФНС о предстоящих расчетах по авансовым платежам. Предусмотрена ли ответственность за непредставление уведомлений?

А.В.: Уведомления о предстоящих начислениях необходимо будет подавать по тем налогам, которые платятся раньше, чем предоставляются расчеты и декларации по ним. Например, НДФЛ, страховые взносы, земельный, транспортный налоги и другие. Это необходимо для того, чтобы мы понимали, в счет каких обязанностей налогоплательщик оплачивает ту или иную сумму. В уведомлении указываются реквизиты налога и сумма.

В течение 2023 года предусмотрен переходный порядок, и вместо уведомлений налогоплательщик может предоставить распоряжение на перечисление средств, которое максимально приближено к действующей сейчас платежке. Со следующего года предоставление уведомлений — это обязанность налогоплательщика, за непредоставление уведомлений будет предусмотрена ответственность.

G.: Во второй половине этого года проводился эксперимент по переходу на ЕНС. Участвовали ли плательщики Челябинской области в этом и каковы результаты эксперимента?

А.В.: В Челябинской области девять налогоплательщиков участвуют в пилотном проекте по ЕНС. Это индивидуальные предприниматели, организации малого и среднего бизнеса разных сфер деятельности — от управления эксплуатацией жилого фонда до розничной торговли. По России в пилотном проекте участвуют и крупные компании.

У наших участников положительные отзывы, никаких особых трудностей с переходом к ЕНС не просматривается. В пилотном проекте мы, конечно, всячески поддерживаем налогоплательщиков, внимательно следим за всеми процессами. Поэтому я уверена, что переход к ЕНС будет максимально удобным и незаметным для налогоплательщиков. Понятно, все новое вызывает опасения, но этот механизм настолько проработан налоговой службой, что мы уверены — компании и предприниматели комфортно войдут в этот режим и будут работать с меньшими затратами.

Беседовала Юлия Гарипова