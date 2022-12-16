Старт горнолыжного сезона на Курорте Красная Поляна намечен на 23 декабря

Тестовые катания пройдут 17 декабря, в ближайшие выходные заработают сервисы для

лыжников и сноубордистов

Прошедшие в горах снегопады позволяют открыть для катания трассы горной долины Цирк-2 на высоте более 2000 метров над уровнем моря. 17-18 декабря для отдыхающих будет доступен прокат оборудования и одежды, инструкторские службы, лыжные мастерские. А старт горнолыжного сезона на «Курорте Красная Поляна» запланирован на 23 декабря.

К новому сезону на курорте обновлен ряд сервисов для катающихся. Впервые по ски-пассу гости смогут бесплатно тренироваться в рейс-зоне, в пунктах проката появится аренда горнолыжной одежды, на детском учебном склоне Академии райдеров уже создана комфортная зона для отдыха родителей. Гости курорта, останавливающиеся в отелях и апартаментах, получат персональный зимний гид со спецпредложениями – скидки и бонусы на ски-сервисы, рестораны, спа и магазины курорта.

Из новинок сезона. В зоне выката на уровне 960 метров уже полностью обновлена территория Aprs Ski, где появилась новая панорамная терраса с видом на горы и создано большое пространство для музыкальных вечеринок. Для желающих отдохнуть после катания в более расслабленной обстановке, появятся две новые wellness-зоны: в отеле Novotel Resort открытый подогреваемый бассейн, а в Горных банях «4 СТИХИИ» - пятый комплекс с бассейном, купелью и русской парной.

В горнолыжном сезоне 2022/2023 лыжникам и сноубордистам будет доступно 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.

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НАО «Красная поляна»