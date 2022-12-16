«Росатом» перенес запуск своего виртуального оператора на 2024 год

Директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов сообщил РБК, что полноценно запустить собственного виртуального оператора связи госкорпорация сможет только в 2024 году. Причиной переноса даты запуска проекта, по словам господина Абакумова, стали «трудности организационного и технологического характера». Однако он подчеркнул, что «Росатом» «не отказывается от проекта».

Речь идет о проекте MVNO (Mobile Virtual Network Operator), который использует инфраструктуру, радиочастоты и номера партнера—сотового оператора. Господин Абакумов объяснил, что создание MVNO планировалось для развертывания на объектах «Росатома» технологических сетей мобильной связи четвертого поколения (4G) в формате Private LTE (частная сеть, созданная в пределах одной организации и изолированная от публичных сетей).

«За счет внедрения датчиков и интернета вещей на предприятии можно повысить эффективность многих процессов. Собственный оператор нужен, чтобы предоставлять услуги беспроводного интернета вещей для решения задач корпорации»,— сказал он.

Евгений Абакумов уточнил, что «Росатом» не будет использовать мощности существующих операторов, а намерен построить частично собственную сеть, поскольку для госкорпорации представляют особую важность места хранения данных.

Большинство мобильных операторов, с которыми «Росатом» ведет переговоры об использовании сети, получают и хранят данные на своих мощностях, в частности по этой причине проект до сих пор не был реализован, объяснил директор компании по ИТ.

О запуске виртуального оператора «Росатома» сообщил «Ъ» 19 января. В качестве партнеров источники тогда называли Tele2. В реестре выданных лицензий Роскомнадзора говорится, что «Гринатом», дочерний IT-интегратор «Росатома», 29 сентября 2021 года получил лицензию на оказание услуг мобильной связи на территории России сроком на пять лет. Лицензия начнет действовать в сентябре 2023 года. В «Гринатоме» и Tele2 тогда от комментариев «Ъ» отказались.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Росатом" выходит на связь».

Милена Костерева