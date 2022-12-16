В Свердловской области похолодает до -22 градусов

В Свердловской области с 16 по 18 декабря ожидается похолодание до -22 градусов и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу, 16 декабря, температура воздуха днем в регионе составит -8°…-13°. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер южной четверти 2-7 м/с.

В субботу, 17 декабря, температура ночью составит -9°…-14°, при прояснении — до -19°. Днем ожидается -4°…-9°. Прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с.

В воскресенье, 18 декабря, ночью температура воздуха на юге области составит -9°…-14°, на севере -17°…-22°. Днем на юге ожидается 0°…-5°, на севере — -10°…-15°. Днем небольшой, местами умеренный снег, на юге до сильного. Ночью ветер неустойчивый слабый, днем восточный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге 16 декабря температура воздуха днем составит -8°…-10°. В субботу ночью ожидается -9°…-11°, днем — -4°…-6°. В воскресенье температура воздуха ночью составит -9°…-11°, днем — 0°…-2°.

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