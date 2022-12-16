Алексей Текслер попал под санкции США

США включили губернатора Челябинской области Алексея Текслера в расширенный санкционный список. Документ опубликован на сайте Минфина страны.

Всего под санкции попали 29 руководителей регионов РФ. Среди них четыре руководителя субъектов Уральского федерального округа. Кроме Алексея Текслера, это губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев, Тюменской – Александр Моор и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Кроме глав регионов в список включили банки, представителей федеральной власти и бизнесменов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне Алексей Текслер попал под санкции Великобритании. В августе его включила в свой список Канада.