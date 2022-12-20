Нужный из Нижнего

Еще до того, как автомобиль поступает в продажу и появляется у дилеров, о нем уже, как правило, много написано и даже снято. Вот и про семейство автомобилей «Соболь NN» есть достаточное количество видео, сделанных в основном на выставках.
Фото: ГАЗ
Выбираю ролик с самым каверзным заголовком. «Что с ним не так? VIP-автобус на минималках! ГАЗ Соболь NN». Ведущий в кадре с тонким юмором рассказывает довольно интересные подробности. Ну а теперь — самое опасное: комментарии. В них – вся соль народного мнения, справедливого, но чаще — не очень. Читаю и глазам не верю! «Единственный российский завод, который и в правду старается». «Такое ощущение, что „Соболь NN" разрабатывали люди, работающие в сфере логистики и перевозок». «Хорошая машина, и очень много удобных функций. Я приятно удивлен». Комментариев много, я все листаю их, листаю и утверждаюсь в том, что этот автомобиль люди реально ждали.
И ждали не только из-за ситуации на российском автомобильном рынке, сложившейся в 2022 году. Спрос на подобного рода транспорт родился в пандемию, о которой многие из нас уже радостно подзабыли. Одним из последствий нашей самоизоляции стало бурное развитие онлайн-торговли и служб доставки. И в этом сегменте продавцы услуг столкнулись с острой нехваткой компактных фургонов для перемещения небольших по объему грузов на небольшие же расстояния в формате городской застройки. Ее ощущали буквально все, от представителей малого бизнеса до крупного ритейла. И фургон «Соболь NN» как раз оказался тем универсальным решением, которое предложила перевозчикам отечественная марка ГАЗ.
Производная от функции
Фото: ГАЗ
В первую очередь «Соболь NN» — это компактные габариты. Длина автомобиля — 5110 мм, что сопоставимо с крупным внедорожником, но автомобиль даже немного короче, чем, скажем, Cadillac Escalade. Ширина «Соболя NN» 2536 мм, что сопоставимо с «Газелью». А вот высота — 2445 мм, а это на три десятка сантиметров меньше, чем у той же «Газели». Радиус разворота у «Соболя NN» составляет 5,4 м — меньше, чем у VW Touareg, например, и всего лишь немногим больше, чем у Lada Vesta. Все это многообразие цифр говорит о том, что фургону из Нижнего Новгорода будет вполне комфортно и на городских улицах, и на любых парковках, включая подземные паркинги с их низкими потолками. И что он органично впишется в то «лоскутное» разнообразие автопарка, которое мы все еще наблюдаем на наших дорогах.
Но если фургон такой компактный, не сказалось ли это на его функциональности? Чтобы изначально снять этот вопрос, конструкторы ГАЗа решили не ставить на заднюю ось спаренные колеса – максимально допустимая масса груза с запасом позволяла установить по одному колесу на ось с каждой стороны кузова. Размеры колесных арок внутри грузового отсека стали намного компактнее, расстояние между ними увеличилось до 1350 мм, и это дало возможность располагать европалеты не вдоль, а поперек кузова. Благодаря этому внутрь стали помещаться не две, а все три европалеты. Да и в целом такое решение позволило сохранить кубатуру оптимальной и обеспечить удобство погрузки и выгрузки. Полезный объем грузового отсека «Соболя NN» варьируется от 5,1 до 7,8 куб. м — в зависимости от размера пассажирской кабины. И главное — на «Соболе NN» их можно будет отвезти в любую часть города. Потому что среди модификаций есть и вариант с полной массой 2,49 тонны, и она без ограничений может ездить по улицам и переулкам Москвы, на которых запрещено передвижение грузового транспорта весом более 2,5 тонны, а также въезжать в центр в пределы Третьего транспортного кольца.
Весь список, пожалуйста
Фото: ГАЗ
Но функциональность грузового автомобиля, конечно же, не ограничивается количеством поклажи, которую он может взять на борт, и возможностью въехать в узкий двор — как физически, так и административно-легально. Не менее важно, например, удобство рабочего места водителя. Так вот, далеко не все автомобили в сегменте легкого коммерческого транспорта располагают и частью того арсенала, что есть у «Соболя NN». Это подрессоренное сиденье водителя с подлокотником, подогревом, поясничным подпором и большим количеством регулировок. Двигатель запускается кнопкой. В ладони ложится удобный руль с кнопками управления мультимедийной системой — она тут с девятидюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией.
Стояночный тормоз — электромеханический. Плюс куча полезных приспособлений, таких как держатель для планшета или смартфона по центру передней панели, четыре USB-разъема, два из которых расположены на потолке для удобства подключения видеорегистратора или тахографа. А еще 25 мест для хранения, которые прячутся буквально по всему салону: есть полка над солнцезащитным козырьком, два передаточных ящика, один из которых запираемый и охлаждаемый, карман для документов формата А4, очечник и так далее. Удобные подстаканники по бокам передней панели, а если комплектация предусматривает два передних пассажирских кресла, то в том, что располагается по центру, откидывается широкий подлокотник, по сути — столик с подстаканниками. Простые и умные решения можно найти и в грузовом отсеке, где продуманы такелажные петли и рейки для надежной фиксации груза, а также предусмотрен люк под пассажирским сиденьем для перевозки длинномеров до 3,2 м.
Гарантия прилагается
Фото: ГАЗ
Техническое оснащение автомобиля призвано в первую очередь обеспечить высокие надежность и ресурс. Поэтому тут без изысков, все по-рабочему. Дизельный двигатель 2,8 литра мощностью 139 лошадиных сил и с максимальным крутящим моментом в 320 Ньютон-метров. Шестиступенчатая механическая коробка передач, созданная инженерами ГАЗа, которые работали над тем, чтобы этот агрегат обеспечивал отличные тягово-динамические характеристики, низкий расход топлива, а также низкий уровень шумов и вибраций при движении на высоких скоростях. У «Соболя NN» двухрычажная передняя подвеска, односкатный задний мост, усиленное сцепление, дисковые вентилируемые тормоза всех колес. За высокую надежность и ресурс на ГАЗе готовы ответить заводской гарантией на четыре года или 200 тыс. км пробега при 20-тысячном межсервисном интервале.
Объем грузового отсека «Соболя NN» варьируется в зависимости от модификации от 5,1 до 7,8 куб. м, что идеально подходит для оптимизации логистики городских грузоперевозок, особенно по маршруту между центральным складом и зоной доставки.
Фото: ГАЗ
В списке систем помощи водителю значатся ABS и EBD, круиз-контроль. Стоит отметить наличие светодиодных фар с повторителями, климатической системы, датчиков дождя и света. И это все — в базовой комплектации. В нее же для «Соболя NN» включен телематический модуль GAZ Connect. А это значит, что при помощи одноименного мобильного приложения водитель может удаленно контролировать такие параметры, как уровень топлива, зажигание, скорость и коды неисправностей. А при подключении расширенной версии появляется эффективный инструмент управления целым автопарком. Среди доступных инструментов — мониторинг местоположения и показателей датчиков и бортовых систем в режиме реального времени, получение уведомлений о превышениях установленной скорости или попадании автомобиля в аварию, подробные отчеты обо всех поездках, а также возможность планирования заданий и поручений сотрудникам и автоматического контроля их выполнения. Это важно, потому что сегодня для владельца «Соболя NN» его автомобиль может быть единственной «рабочей лошадкой», а через год-другой у него будет уже своя логистическая компания с приличным парком надежных и универсальных «Соболей NN».
Соболь NN
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