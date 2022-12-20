Нужный из Нижнего

Еще до того, как автомобиль поступает в продажу и появляется у дилеров, о нем уже, как правило, много написано и даже снято. Вот и про семейство автомобилей «Соболь NN» есть достаточное количество видео, сделанных в основном на выставках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАЗ Фото: ГАЗ

Выбираю ролик с самым каверзным заголовком. «Что с ним не так? VIP-автобус на минималках! ГАЗ Соболь NN». Ведущий в кадре с тонким юмором рассказывает довольно интересные подробности. Ну а теперь — самое опасное: комментарии. В них – вся соль народного мнения, справедливого, но чаще — не очень. Читаю и глазам не верю! «Единственный российский завод, который и в правду старается». «Такое ощущение, что „Соболь NN" разрабатывали люди, работающие в сфере логистики и перевозок». «Хорошая машина, и очень много удобных функций. Я приятно удивлен». Комментариев много, я все листаю их, листаю и утверждаюсь в том, что этот автомобиль люди реально ждали.

Передняя панель «Соболя NN» уже знакома клиентам марки по «Газели NN», покупатели которой отдельно отмечают быстрый отклик работы мультимедийной системы, а также наличие у нее слота для SD-карты

Фото: ГАЗ

И ждали не только из-за ситуации на российском автомобильном рынке, сложившейся в 2022 году. Спрос на подобного рода транспорт родился в пандемию, о которой многие из нас уже радостно подзабыли. Одним из последствий нашей самоизоляции стало бурное развитие онлайн-торговли и служб доставки. И в этом сегменте продавцы услуг столкнулись с острой нехваткой компактных фургонов для перемещения небольших по объему грузов на небольшие же расстояния в формате городской застройки. Ее ощущали буквально все, от представителей малого бизнеса до крупного ритейла. И фургон «Соболь NN» как раз оказался тем универсальным решением, которое предложила перевозчикам отечественная марка ГАЗ.

Производная от функции

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАЗ Фото: ГАЗ

В первую очередь «Соболь NN» — это компактные габариты. Длина автомобиля — 5110 мм, что сопоставимо с крупным внедорожником, но автомобиль даже немного короче, чем, скажем, Cadillac Escalade. Ширина «Соболя NN» 2536 мм, что сопоставимо с «Газелью». А вот высота — 2445 мм, а это на три десятка сантиметров меньше, чем у той же «Газели». Радиус разворота у «Соболя NN» составляет 5,4 м — меньше, чем у VW Touareg, например, и всего лишь немногим больше, чем у Lada Vesta. Все это многообразие цифр говорит о том, что фургону из Нижнего Новгорода будет вполне комфортно и на городских улицах, и на любых парковках, включая подземные паркинги с их низкими потолками. И что он органично впишется в то «лоскутное» разнообразие автопарка, которое мы все еще наблюдаем на наших дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ГАЗ Фото: ГАЗ Следующая фотография 1 / 2 Фото: ГАЗ Фото: ГАЗ

Но если фургон такой компактный, не сказалось ли это на его функциональности? Чтобы изначально снять этот вопрос, конструкторы ГАЗа решили не ставить на заднюю ось спаренные колеса – максимально допустимая масса груза с запасом позволяла установить по одному колесу на ось с каждой стороны кузова. Размеры колесных арок внутри грузового отсека стали намного компактнее, расстояние между ними увеличилось до 1350 мм, и это дало возможность располагать европалеты не вдоль, а поперек кузова. Благодаря этому внутрь стали помещаться не две, а все три европалеты. Да и в целом такое решение позволило сохранить кубатуру оптимальной и обеспечить удобство погрузки и выгрузки. Полезный объем грузового отсека «Соболя NN» варьируется от 5,1 до 7,8 куб. м — в зависимости от размера пассажирской кабины. И главное — на «Соболе NN» их можно будет отвезти в любую часть города. Потому что среди модификаций есть и вариант с полной массой 2,49 тонны, и она без ограничений может ездить по улицам и переулкам Москвы, на которых запрещено передвижение грузового транспорта весом более 2,5 тонны, а также въезжать в центр в пределы Третьего транспортного кольца.

Весь список, пожалуйста

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАЗ Фото: ГАЗ

Но функциональность грузового автомобиля, конечно же, не ограничивается количеством поклажи, которую он может взять на борт, и возможностью въехать в узкий двор — как физически, так и административно-легально. Не менее важно, например, удобство рабочего места водителя. Так вот, далеко не все автомобили в сегменте легкого коммерческого транспорта располагают и частью того арсенала, что есть у «Соболя NN». Это подрессоренное сиденье водителя с подлокотником, подогревом, поясничным подпором и большим количеством регулировок. Двигатель запускается кнопкой. В ладони ложится удобный руль с кнопками управления мультимедийной системой — она тут с девятидюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией.

А если компактному автомобилю достался «некомпактный» груз? Не беда. Специальный люк позволяет перевозить длинномеры до 3,2 м.

Фото: ГАЗ

Стояночный тормоз — электромеханический. Плюс куча полезных приспособлений, таких как держатель для планшета или смартфона по центру передней панели, четыре USB-разъема, два из которых расположены на потолке для удобства подключения видеорегистратора или тахографа. А еще 25 мест для хранения, которые прячутся буквально по всему салону: есть полка над солнцезащитным козырьком, два передаточных ящика, один из которых запираемый и охлаждаемый, карман для документов формата А4, очечник и так далее. Удобные подстаканники по бокам передней панели, а если комплектация предусматривает два передних пассажирских кресла, то в том, что располагается по центру, откидывается широкий подлокотник, по сути — столик с подстаканниками. Простые и умные решения можно найти и в грузовом отсеке, где продуманы такелажные петли и рейки для надежной фиксации груза, а также предусмотрен люк под пассажирским сиденьем для перевозки длинномеров до 3,2 м.

Гарантия прилагается

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАЗ Фото: ГАЗ

Техническое оснащение автомобиля призвано в первую очередь обеспечить высокие надежность и ресурс. Поэтому тут без изысков, все по-рабочему. Дизельный двигатель 2,8 литра мощностью 139 лошадиных сил и с максимальным крутящим моментом в 320 Ньютон-метров. Шестиступенчатая механическая коробка передач, созданная инженерами ГАЗа, которые работали над тем, чтобы этот агрегат обеспечивал отличные тягово-динамические характеристики, низкий расход топлива, а также низкий уровень шумов и вибраций при движении на высоких скоростях. У «Соболя NN» двухрычажная передняя подвеска, односкатный задний мост, усиленное сцепление, дисковые вентилируемые тормоза всех колес. За высокую надежность и ресурс на ГАЗе готовы ответить заводской гарантией на четыре года или 200 тыс. км пробега при 20-тысячном межсервисном интервале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем грузового отсека «Соболя NN» варьируется в зависимости от модификации от 5,1 до 7,8 куб. м, что идеально подходит для оптимизации логистики городских грузоперевозок, особенно по маршруту между центральным складом и зоной доставки.

Фото: ГАЗ Объем грузового отсека «Соболя NN» варьируется в зависимости от модификации от 5,1 до 7,8 куб. м, что идеально подходит для оптимизации логистики городских грузоперевозок, особенно по маршруту между центральным складом и зоной доставки.

Фото: ГАЗ

В списке систем помощи водителю значатся ABS и EBD, круиз-контроль. Стоит отметить наличие светодиодных фар с повторителями, климатической системы, датчиков дождя и света. И это все — в базовой комплектации. В нее же для «Соболя NN» включен телематический модуль GAZ Connect. А это значит, что при помощи одноименного мобильного приложения водитель может удаленно контролировать такие параметры, как уровень топлива, зажигание, скорость и коды неисправностей. А при подключении расширенной версии появляется эффективный инструмент управления целым автопарком. Среди доступных инструментов — мониторинг местоположения и показателей датчиков и бортовых систем в режиме реального времени, получение уведомлений о превышениях установленной скорости или попадании автомобиля в аварию, подробные отчеты обо всех поездках, а также возможность планирования заданий и поручений сотрудникам и автоматического контроля их выполнения. Это важно, потому что сегодня для владельца «Соболя NN» его автомобиль может быть единственной «рабочей лошадкой», а через год-другой у него будет уже своя логистическая компания с приличным парком надежных и универсальных «Соболей NN».

Ася Волочнева