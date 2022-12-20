Чтобы все прошло гладко

События 2022 года сильно повлияли на потребительское поведение россиян. Товары одних, привычных, марок исчезли, а других, неизвестных, появились: сориентироваться не всегда просто. Между тем не стоит недооценивать важности выбора простых, казалось бы, вещей. Например, от качества моторного масла зависит срок службы самого дорого агрегата автомобиля – двигателя. Как не ошибиться? Например, обратить внимание на российские бренды, выпускающие масла мирового уровня и признанные международным автомобильным сообществом.

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Моторное масло «служит для уменьшения трения между сопряженными деталями, для их охлаждения и удаления с их поверхностей образующихся вследствие износа частиц металла», — утверждает «Спутник автолюбителя», изданный в 1963 году. Больше полувека прошло, а по сути ничего не изменилось.

А вот цитата из книги «советов автолюбителям» 1985 года: «Наверняка никто не решится на эксперимент по замене масел на более дешевые. Долго ожидать результатов не придется. Все становится ясно через 500–1000 км пробега».

Тут, пожалуй, надо сделать ремарку. Экономить на моторном масле явно не стоит, однако цена является далеко не единственным мерилом качества, и уж точно ничего не говорит о совместимости продукта с двигателем конкретного автомобиля.

Мотор — это вам не каша. Запросто можно испортить маслом.

Догоним и перегоним

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография LUKOIL GENESIS UNIVERSAL – линейка масел для постгарантийного обслуживания автомобилей – машин старше десяти лет Фото: Лукойл Премиальная линейка масел LUKOIL GENESIS ARMORTECH предназначена для гарантийного и постгарантийного обслуживания бензиновых и дизельных двигателей автомобилей ведущих мировых брендов Фото: Лукойл Следующая фотография 1 / 2 LUKOIL GENESIS UNIVERSAL – линейка масел для постгарантийного обслуживания автомобилей – машин старше десяти лет Фото: Лукойл Премиальная линейка масел LUKOIL GENESIS ARMORTECH предназначена для гарантийного и постгарантийного обслуживания бензиновых и дизельных двигателей автомобилей ведущих мировых брендов Фото: Лукойл

Советская нефтехимическая промышленность в части производства ГСМ, то есть горюче-смазочных материалов, развивалась в тепличных условиях. Особого разнообразия модельного ряда в стране не наблюдалось, а решит партия выпустить принципиально новый автомобиль — там и придумаем. Нет — возьмем готовое решение на Западе.

Так, определенной вехой стало создание «Жигулей», с которыми на отечественном рынке появилось моторное масло М10-ГИ и трансмиссионное ТАД-17И. Эти обозначения примечательны литерой «И» в окончании, означавшей, что смазка содержит пакет импортных присадок. Своего пакета не было.

Фото: Лукойл

Сегодня литера «И» смотрелась бы нелепо. Практически любое масло известного мирового бренда — продукт международной кооперации. И странной выглядела бы попытка отдельно взятого производителя ориентироваться на продукцию исключительно местного автопрома. Сила не только в качестве, но и в разнообразии продукта.

К счастью, в России есть производители масел, качество которых признано на международном уровне. Одним из таких производителей является компания «ЛУКОЙЛ». В ее ассортименте более 800 позиций смазочных материалов для самых различных двигателей, от огромных судовых до малоразмерных двухтактных, устанавливаемых на скутеры и мопеды. Такое многообразие позволяет подобрать масло и смазку практически для любой машины: и для годовалого Porsche, для которого наступило время первого официального ТО, и для старенькой «Волги», с учетом ее «200 тысяч километров пробега без капитального ремонта».

Масляный интернационал

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Лукойл Промывочное масло в гамме продукции ЛУКОЙЛа тоже есть. Его рекомендуется применять при смене типа смазки, например при переходе с минералки на синтетику, или в случае непонятной истории предыдущего технического обслуживания машины. За 10–20 минут на холостом ходу промывочное масло почистит мотор от ненужных отложений Фото: Лукойл Следующая фотография 1 / 2 Фото: Лукойл Промывочное масло в гамме продукции ЛУКОЙЛа тоже есть. Его рекомендуется применять при смене типа смазки, например при переходе с минералки на синтетику, или в случае непонятной истории предыдущего технического обслуживания машины. За 10–20 минут на холостом ходу промывочное масло почистит мотор от ненужных отложений Фото: Лукойл

Российский рынок автомобильных масел серьезно изменился за 2022 год. Официальные поставки многих известных брендов подсократились, а цены пошли вверх. Сервисы и магазины предлагают товары новых марок, о которых покупатели до того могли и не слышать. В итоге риск нарваться на подделку или продукцию сомнительного качества увеличился.

На этом фоне выросли продажи масел отечественных брендов, в частности ЛУКОЙЛа. Эта компания, как вам, наверное, известно, занимается не только добычей, но и глубокой переработкой нефти, получая из нее всю гамму продукции, от бензина и авиационного керосина до мазута и битума. Масла — не исключение.

В производстве смазочных материалов под брендом ЛУКОЙЛ задействованы девять собственных заводов, два совместных предприятия в России и за рубежом, a также 25 привлеченных партнерских заводов, расположенных по всему миру.

Не подмажешь — не поедешь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для коммерческого транспорта, для грузовиков, у компании есть отдельный вид масел, объединенных названием LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL.

Фото: Лукойл Для коммерческого транспорта, для грузовиков, у компании есть отдельный вид масел, объединенных названием LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL.

Фото: Лукойл

В мире существует огромное количество производителей автомобильных масел, чему есть простое объяснение. Выйти на рынок несложно: достаточно заказать оригинальную упаковку, купить базовое масло-основу и добавить в нужной пропорции по готовому рецепту пакет присадок. Они занимают в общем объеме от 5 до 20 процентов. Одни присадки не дают маслу преждевременно стареть, другие — чрезмерно густеть на морозе, третьи препятствуют образованию отложений и так далее. Стать блендинговой компанией — той, что соединяет готовые ингредиенты, — по силам многим. Смешать ром с колой куда проще, чем произвести компоненты коктейля.

У ЛУКОЙЛа работа поставлена иначе. Компания сама добывает нефть, сама получает базовые масла, чье качество по ряду параметров превосходит международные стандарты, сама производит многие виды присадок, сама занимается исследованиями и тестами, направленными на поддержание высокого качества продукции из текущей линейки, и выводом на рынок новых типов смазочных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Передовая технология DuraMax, применяемая при производстве масел ЛУКОЙЛ, представляет собой уникальную комбинацию собственных высокоэффективных базовых масел и эксклюзивно разработанного пакета присадок и обеспечивает улучшенные низкотемпературные свойства смазки и более стабильные эксплуатационные характеристики от замены до замены

Фото: Лукойл Передовая технология DuraMax, применяемая при производстве масел ЛУКОЙЛ, представляет собой уникальную комбинацию собственных высокоэффективных базовых масел и эксклюзивно разработанного пакета присадок и обеспечивает улучшенные низкотемпературные свойства смазки и более стабильные эксплуатационные характеристики от замены до замены

Фото: Лукойл

Компания оперативно реагирует на запросы потребителей. За примером далеко ходить не надо. В 2022 году на нашем рынке, хотели того россияне или нет, стремительно увеличилась доля автомобилей китайского происхождения. Они проросли даже под исконно советскими брендами.

Ответ компании «ЛУКОЙЛ» уже готов. В продажу поступает новое масло сублинейки LUKOIL GENESSIS ARMORTECH CN. При его разработке учтен тот факт, что двигатель типичного китайского автомобиля, продаваемого в России, имеет ряд схожих черт: турбонаддув, скромный рабочий объем и высокие показатели мощности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лукойл Фото: Лукойл

У техники для японского рынка, популярность которой подогревается низким курсом иены, своя специфика. В силу «зеленой повестки» в Японии, как и в Европе, популярны масла с низкой вязкостью, с индексом 0W-20 или даже 0W-16 и ниже, которые снижают расход топлива и, как следствие, объем выбросов. Сразу предупредим: маловязкие масла обеспечивают нужный эффект только на тех современных агрегатах, что изначально рассчитаны на их использование. Если залить такую смазку в двигатель, помнящий падение Берлинской стены, то вместо экономии вы, скорее всего, получите заклинивший мотор.

«Региональный» принцип разделения масел ЛУКОЙЛ часто зашифрован в индексе. СN — для китайских марок, JP — для японских, GC (German cars) — для европейцев. А еще есть масла для «корейцев» и «американцев», что, естественно, облегчает выбор.

На сайте lukoil-masla.ru есть раздел «подбор масла», а в случае сомнений можно спросить совета специалистов, обратившись в службу поддержки, контакты которой указаны здесь же. Эксперты помогут подобрать нужный вариант с учетом модели вашего автомобиля, типа двигателя и его возраста. Мы не будем рассказывать вам про все спецификации масла, на которые надо обратить внимание при покупке: чем разбираться в классификациях по API, ILSAC и ACEA, проще запомнить, какое нужно именно вам. В том числе и с учетом допуска. О нем стоит сказать отдельно.

Поддерживаем и одобряем

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вам, гонщики LUKOIL GENESIS RACING – масло, рекомендованное к всесезонному использованию в атмосферных и наддувных двигателях спортивных автомобилей, участвующих в соревнованиях по дрифту, дрэг-рейсингу, спринту и ралли

Фото: Лукойл Вам, гонщики LUKOIL GENESIS RACING – масло, рекомендованное к всесезонному использованию в атмосферных и наддувных двигателях спортивных автомобилей, участвующих в соревнованиях по дрифту, дрэг-рейсингу, спринту и ралли

Фото: Лукойл

Пожалуй, любой производитель может сказать: наше масло отлично подойдет вашей «Шкоде», «Мерседесу», «Рено», «Порше», «Вольво», БМВ или «Фольксвагену». Смотрите, все буковки и циферки по классу и вязкости совпадают! Для того чтобы такие ситуации не возникали, многие уважаемые компании, занятые выпуском автомобилей, устанавливают свои, дополнительные, требования, называемые допуском.

Скажем, у Volkswagen, а заодно и у входящих в состав группы марок Skoda и Audi, допуск может обозначаться как VW 504 00 / 507 00 для одних моделей и VW 502 00 / 505 00 — для других. В действительности допусков у концерна больше, но суть в другом.

У масел ЛУКОЙЛ и с этим все в порядке — соответствие тому или иному допуску автопроизводителя, от АвтоВАЗа до Jaguar, можно найти на этикетке канистры либо в описании на веб-сайте компании. Более того, автомобили некоторых брендов из числа упомянутых выше прямо на конвейере заправлялись маслом ЛУКОЙЛ. Звание «поставщика масла для первичной заливки» — очень серьезное признание качества.

Защищенное качество

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветеранам автомобильного движения, то есть машинам, выпущенным более двадцати и тридцати лет тому назад, адресованы отдельные линейки моторных масел – LUKOIL LUXE и LUKOIL SUPER

Фото: Лукойл Ветеранам автомобильного движения, то есть машинам, выпущенным более двадцати и тридцати лет тому назад, адресованы отдельные линейки моторных масел – LUKOIL LUXE и LUKOIL SUPER

Фото: Лукойл

Что общего между качественным моторным маслом, дорогим парфюмом и элитным алкоголем? Все эти жидкости, предназначенные для внутреннего и наружного употребления, нещадно подделывают. И в этом свете покупка масел ЛУКОЙЛ сегодня выглядит очень логичным шагом. Марка никуда не уходила с рынка, и все поставки официальны. Купить можно на сайте компании, с доставкой, на одной из многочисленных АЗС «ЛУКОЙЛ», что есть по всей стране, или у дилеров — их список доступен каждому.

Проверенные каналы поставок — половина дела. Не менее важно, что упаковка масел ЛУКОЙЛ надежно защищена от подделок. Поступающие в розничную сеть емкости имеют вплавляемую этикетку, термомаркировку с индивидуальным номером, крышку с фольгой и гарантийным кольцом, исключающим повторное использование тары, сложную трехслойную стенку канистр — такие не скопировать в кустарных условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Заправься выгодой» – так называется программа лояльности АЗС «ЛУКОЙЛ», удобный доступ к которой обеспечивает фирменное приложение для мобильных телефонов. С его помощью вы не только можете найти ближайшую заправку или накопить баллы, но и получить персональную рекомендацию по подбору масла для вашего автомобиля

Фото: Лукойл «Заправься выгодой» – так называется программа лояльности АЗС «ЛУКОЙЛ», удобный доступ к которой обеспечивает фирменное приложение для мобильных телефонов. С его помощью вы не только можете найти ближайшую заправку или накопить баллы, но и получить персональную рекомендацию по подбору масла для вашего автомобиля

Фото: Лукойл

А в будущем времени… В будущем будет расти парк электромобилей. У «электричек» не нужно регулярно менять масло в двигателе, но, как и любой механизм, они не могут совсем обходиться без смазки. В планах у ЛУКОЙЛа — разработка и выпуск смазочных материалов для транспортных средств с нулевым уровнем выброса. Так что с брендом ЛУКОЙЛ автомобилистам еще долго по пути.

Степан Шурин