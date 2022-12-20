Пока одни с помощью нейросети создают что-то в итоге вполне осязаемое, компания Ferrari наконец-то отважились создать первый в истории бренда автомобиль для видеоигры. Дизайн виртуальной новинки разработан вполне реальными работниками Ferrari Centro Stile, руководил которыми не какой-то там искусственный интеллект, а настоящий главный дизайнер марки Флавио Манцони.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ferrari Фото: Ferrari

«Vision Gran Turismo представляет собой манифест футуристического дизайна для дорожных и гоночных автомобилей Ferrari, воплощающий в себе максимальное выражение формальной красоты и инноваций и обеспечивающий стимул как для инженеров, так и для водителей, реальных и виртуальных, завтрашнего дня», — говорится в заявлении итальянской марки. Виртуальный суперкар появится в игре Gran Turismo 7 уже в декабре, а его полноразмерный макет будет демонстрироваться в музее Ferrari в Маранелло до марта 2023 года. Внешность Vision Gran Turismo отсылает к гоночным прототипам Ferrari 1960–1970-х годов и историческим моделям 330 P3 и 512 S, а также современному прототипу 499P.

Анна Килимник