Джек-потрошитель

Британская компания Electrogenic снаружи оставляет автомобили максимально такими, какими они ездили по дорогам не один десяток лет. Зато «под капотом» все меняет кардинально, переоборудуя классические модели в электромобили. Подобная конверсия пользуется большим спросом на внутреннем рынке, то есть в Соединенном Королевстве, но вот Electrogenic объявили о первых международных партнерах, которые по разработанной компанией технологии plug-and-play будут работать на рынке США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Electrogenic Фото: Electrogenic

Технология эта включает в себя собственное программное обеспечение, оригинальные платы и цифровые панели, разного типа редукторы и управление аккумуляторами. Первыми соратниками Electrogenic в Северной Америке стали TATC из Вермонта и Xerbera из Далласа. Пока клиентам будут предлагаться на переделку классические модели — Land Rover Defender, Jaguar E-Type, Porsche 911 и Triumph Stag.

Анна Килимник