Звездная болезнь

Каждый Rolls-Royce подвергается такой глубокой индивидуализации, что вполне можно сказать, что ни один автомобиль этого британского бренда не похож на другой. Но, чтобы клиенты не ломали долго голову над тем, какие выбирать цвета и текстуры, марка то и дело предлагает им направления, в какую сторону стоило бы пофантазировать. Селина Меттанг, дизайнер по цветам и материалам подразделения Bespoke, объясняет суть нового проекта: «Создавая Cullinan Inspired by Fashion, мы черпали вдохновение в мире наших клиентов — людей с разнообразными вкусами, которые определяют тенденции в области искусства, моды и дизайна». Новый вариант внедорожника Rolls-Royce доступен в двух модификациях, Re-Belle и Fu-Shion.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В списке модных опций новинки — фирменные багажные сумки, которые можно приобрести как по отдельности, так и в виде набора из пяти предметов

Фото: Rolls-Royce В списке модных опций новинки — фирменные багажные сумки, которые можно приобрести как по отдельности, так и в виде набора из пяти предметов

Фото: Rolls-Royce

Определенный цвет экстерьера тщательно подобран к отделке интерьера. Кроме того, для каждого варианта доступно особое оформление двери багажника: по аналогии с фирменной крышей в нее встроены 192 светодиода, имитирующие звездное небо. Также для Cullinan Inspired by Fashion впервые доступен цветной деревянный шпон Piano.

Анна Килимник