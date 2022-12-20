Как это будет

В переводе с древнегреческого «пролог» — это предисловие особого рода, настраивающее читателя на дальнейшее восприятие текста. Вот и новый концепт марки Toyota настраивает покупателя на дальнейшее восприятие второго поколения кроссовера C-HR. Все должны понимать — это будет в первую очередь европейский автомобиль, поэтому дизайн его «пролога», концепта C-HR Prologue, разработан дизайнерами ED — студии Toyota, расположенной во Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

Автомобиль выполнен в фирменном стиле современных моделей марки, но со своими «приколами», а именно особыми сочетаниями объемов и плоскостей, трехцветной окраской кузова и сложной светодиодной оптикой. Среди «фишек» концепта нет ничего сверхъестественного, но есть «потайные» ручки задних дверей, которые оригинально интегрированы в фонари. В линейке силовых агрегатов тоже никакой модной электромобильности. Будущий Toyota C-HR будет оснащаться двигателями внутреннего сгорания, но предложат и электрифицированную, то есть гибридную силовую установку.

Анна Килимник