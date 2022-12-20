Потешный рок

26-летний Лукас Венцхефер тоже мог бы основать свой стартап, долго корпеть над проектом и создать маленький вездеход. Но Лукас идет своим путем: он изучает промышленный дизайн в Пфорцхаймской высшей школе, а чтобы набить руку, участвует в разных конкурсах, в одном из которых взял главный приз. А именно — в объявленном маркой Opel призыве создать оригинальную, по возможности крутую, а лучше — и вовсе сумасшедшую версию электромобиля Rocks-e. Жюри соревнования Rocks-e Design Hack признало проект Opel Rocks e-xtreme вездеходом с вау-эффектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Opel Фото: Opel

Доработанный Opel Rocks-e отличается расширенной колеей, колесами с внедорожными покрышками, внешним каркасом безопасности и массивным антикрылом. Концепция заключалась в том, чтобы докрутить идею максимальной мобильности до крайности, обеспечивая не только возможность ездить по буеракам, но и гнать на предельной скорости по асфальту. В серию экстремальный Rocks-e запущен не будет, но один экземпляр построят. Не для эксплуатации, а для потехи публики на разных автомобильных шоу.

Анна Килимник