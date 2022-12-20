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Коммерсантъ FM
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Слово главного редактора

Власти готовят законопроект, запрещающий использование иностранных слов. Почему это делается именно сейчас — в принципе понятно. И идея сохранить «язык Пушкина», безусловно, хорошая. Вот только вопрос — каков он этот язык? Еще во времена самого Пушкина министр народного просвещения Шишков предлагал говорить вместо «калоши» — «мокроступы», вместо «тротуара» — «топталище» и так далее, над чем сам Александр Сергеевич глумился в «Евгении Онегине».

Сегодня речь идет, слава Богу, не про «бытовой», а про «государственный» язык. То есть имеющий отношение и к автопрому, который государство сегодня взяло под свой контроль — вернуло народу «Москвич», выкупило у японцев Nissan, чтобы передать его НАМИ… Но вот Aurus, например, главная машина страны. Модели называются Senat и Komendant — слова явно нерусские. Еще хуже обстоит дело с описанием конструкции автомобиля. Можно рекомендовать говорить «двигатель» вместо «мотор». Но слово «руль», например, пришло к нам из нидерландского в эпоху Петра I вместе с другими навигационными терминами. «Педаль» — из латыни. Как быть? Переименовать в «крутило» и «нажимало»?

Язык, как заметил кто-то из великих, — «живой организм», когда в жизни появляются новые предметы или явления, приходят и новые слова, их обозначающие. Вот в польском, например, «автомобиль» будет samochod, вполне себе славянские корни. А «велосипед» будет rower — по названию марки, которая больше всего этой продукцией торговала. То есть безобразие, если вооружиться нашим подходом.

Характерная история случилась с одним моим коллегой еще в девяностые. Он был в командировке в Италии и решил совместить служебное с личным — купить амортизатор для своего скутера Suzuki, в Москве почему-то было не достать. Нашел магазинчик, торговавший запчастями. Как будет по-итальянски «амортизатор», коллега не знал. И потому объяснил по-английски. Но итальянские продавцы, в свою очередь, не знали английского слова shock absorber и после долгого, но безуспешного диалога просто кивнули в сторону выставленного на продажу товара, типа «пальцем покажи, что тебе надо». Коллега нашел и показал. Продавец назидательно пожал плечами: «Синьор, аммортизатторе».

Читайте в новом номере журнала «Автопилот»

Дмитрий Гронский, главный редактор журнала «Автопилот»

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