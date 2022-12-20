Известные личности об автомобилях

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Рассел Петерсон,

соучредитель проекта Munro

У нас был опыт вождения разных электромобилей, и мы, конечно же, привыкли к мгновенной подаче крутящего момента. Но в горы мы обычно отправлялись на обычных машинах с ДВС, и у них были определенные проблемы с преодолением крутых подъемов. Однажды мы остановились в кафе в Бремаре. На улице была шеренга быстрых зарядных устройств мощностью 50 кВт. Но ни одно из них не было использовано, потому что большая компания сафари-джиперов приехала на бензиновых машинах, которые скоро запретят. Вот тут-то нас и осенило: «На рынке есть большой пробел — людям нужны электрические, полноприводные, утилитарные рабочие лошадки».

Максим Соколов,

глава АвтоВАЗа

В планах — разработка высоколокализованного переднеприводного кроссовера категории SUV на платформе Vesta. Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 года. Часть аудитории, нацеленной на Duster, купит кроссовер Vesta В+. А часть отойдет к Niva Travel. Производить же сам Duster сегодня экономически нецелесообразно, учитывая соглашение с Renault. Да и просто рискованно из-за санкций.

Константин Крюков,

актер

Я продал большинство из своих машин и в основном в городе езжу на самокате — это дико удобно и быстро.

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Владимир Попов,

президент ГК Favorit Motors

Сейчас автомобиль выбирать надо исходя не из того, что хочется, а из того, как дальше проводить техническое обслуживание, какие запасные части, кузовные детали использовать. Их наличие в продажах на сегодняшний день стало самостоятельным фактором.

Евгений Голосов,

ученый

Автомобиль на водородном топливном элементе обладает всеми свойствами электромобиля: динамикой, экологической чистотой, удобством, тишиной. Он и есть электромобиль, только электричество для электромотора берется не из аккумулятора, а получается в топливном элементе из водорода. Плюс водородный автомобиль не надо отапливать, потому что мы помним, что топливные элементы работают при температуре не менее 60 градусов, то есть выделяемое тепло можно пустить на обогрев.

Максим Шишко,

генеральный директор компании «Автодом Подписка»

Инициатива по продаже красивых номерных знаков официальными государственными органами положительно отразится на авторынке и будет удобна клиентам премиум-сегмента. Приобрести такой номер через официальные каналы проще и прозрачнее. В основном для клиентов премиум-сегмента актуальны не только повторяющиеся буквы и цифры вроде «ААА» и «555», но и номера, дублирующие марку или модель автомобиля. К примеру, покупатели модели Porsche 911 отдают предпочтение номерным знакам 911. В перспективе официальная продажа красивых номерных знаков через государственные органы поможет привлечению средств в бюджет страны на развитие дорожной инфраструктуры и социальных проектов.