Детей готовят для рождения

До 15 апреля 2023 года правительство сформулирует дополнительные меры для поддержки рождаемости, а также определит адресные рекомендации для каждого из регионов РФ в этой сфере. Об этом вчера на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, перед этим правительство проведет объемную исследовательскую работу. На первом этапе до 25 декабря этого года Минтруд подготовит так называемый «портрет женщины, желающей родить ребенка» для России в целом и для субъектов РФ — он будет составлен на основе данных Всероссийской переписи населения, сведений, которые вносятся в медицинские свидетельства о рождении, и общественных опросов. По словам вице-премьера, «на втором этапе — до 28 февраля — портрет будет дополнен результатами пилотных исследований, направленных на определение влияния отдельных мер поддержки на желание женщины иметь детей». На третьем, до 15 апреля, «будут сформированы адресные рекомендации для всех субъектов РФ, направленные на повышение рождаемости, а также разработан дополнительный комплекс мер по поддержке рождаемости», сказала Татьяна Голикова.

Напомним, что за первые шесть месяцев 2022 года рождаемость снизилась в годовом выражении на 6,3%, свидетельствуют данные Росстата. Это, как ранее сообщали в правительстве, связано с сокращением числа женщин репродуктивного возраста — за последние десять лет оно упало на 4,5 млн и составляет сейчас 7,5 млн. При этом суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,51, в то время как для воспроизводства населения он должен быть не менее 2.

В то же время, как ранее уже писал “Ъ”, практический опыт различных стран в части целенаправленной политики увеличения рождаемости далеко не всегда позволяет выделить набор каких-то конкретных инструментов, которые легко реализовать с помощью правительственных организаций (подробнее см. “Ъ” от 30 августа), кроме того, большая часть из них, которые обладают хоть сколько-нибудь зафиксированным доказанным эффектом, в РФ уже запущены. В их числе — и строительство детских садов, и выплата материнского капитала, и создание регулирования рынка труда, которое позволяет матерям с детьми занимать конкурентные рабочие места.

Анастасия Мануйлова