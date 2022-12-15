С Тюмени суд заключил под стражу обвиняемого в отравлении десяти человек суррогатным алкоголем

Центральный райсуд Тюмени избрал меру пресечения в отношении 40-летнего Рафига Ганбарова, осуществлявшего сбыт суррогатного алкоголя, которым отравились десять человек. Об этом сообщила пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области. По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей до 26 января 2023 года.

По материалам суда, с августа по декабрь 2021 года Рафиг Ганбаров в составе группы по предварительному сговору перевозил в Тюменскую область немаркированный алкоголь, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В последующем он сбыл эту продукцию на территории Тюмени. В результате, с 1 по 8 января 2022 года в Тюмени контрафактным алкоголем отравились десять человек.

Рафиг Ганбаров обвиняется по ч.3 ст.238 (Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.5 ст.171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере). Вину в инкриминируемом преступлении он не признает.

Напомним, в сентябре в Тюмени осудили 36-летнего предпринимателя за незаконный оборот суррогатного алкоголя, которым отравились десять человек, сообщила пресс-служба СКР по Тюменской области. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 932 тыс. руб.

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Диана Сунагатуллина