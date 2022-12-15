Саратовский облсуд оставил в силе решение о блокировке браузера Tor

Решение о блокировке браузера The Tor Project оставлено в силе. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского облсуда по итогам рассмотрения апелляционной жалобы представителей ответчика.

В суде напомнили, что в 2017 году зампрокурора Саратовского района просил суд признать информацию, размещенную на сайте torproject.org, запрещенной к распространению в РФ. Он обосновал свое требование тем, что при помощи сайта torproject.org пользователи могут получить доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов с экстремистскими материалами.

Саратовский районный суд удовлетворил заявление прокуратуры.

В мае этого года облсуд отменил это решение, административное дело направили на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении прокурор уточнил требования и просил суд признать информацию, содержащуюся в программном приложении Tor Browser, запрещенной к распространению в РФ, признать приложение запрещенным, ограничить доступ к нему и обязать компанию Google LLC удалить из Google Play программное приложение Tor Browser.

Дело было передано по подсудности в Ленинский районный суд города. Иск был удовлетворен. Областная инстанция оставила решение в силе.

Марина Ковалева