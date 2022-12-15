На втором энергоблоке строящейся Курской АЭС-2 установили «тюбетейку»

В реакторном здании второго энергоблока курской АЭС-2 в проектное положение установлена верхняя часть купола, или как ее еще называют, «тюбетейка». Это один из важнейших элементов системы безопасности энергоблока, который обеспечивает защиту окружающей среды. 256-тонная конструкция диаметром 36 м была смонтирована на отметке 51,5 м. Теперь высота реакторного здания составляет 61,7 м, рассказали в пресс-службе АЭС.

Монтаж купола внутренней защитной оболочки проводился в два этапа. Ранее, 8 декабря, была установлена его 220-тонная нижняя часть. Все работы выполнялись специалистами ООО «Трест РосСЭМ», входящего в инжиниринговый дивизион Росатома. «Установка купольной части внутренней защитной оболочки реакторного здания — очень ответственная операция. Точность монтажа не допускает отклонение более 10 мм»,— подчеркнул первый замдиректора по сооружению новых блоков курской АЭС Андрей Ошарин.

Теперь в здании реактора можно будет приступить к подготовке к монтажу корпуса реактора, парогенераторов и главного циркуляционного трубопровода. После того как оба яруса купольной части оболочки будут заварены между собой, начнется работа по бетонированию купола. Планируется, что это состоится в марте 2023 года.

Возведение Курской АЭС-2 с двумя реакторами ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор — типовой оптимизированный информатизированный поколения 3+) общей мощностью более 2,5 ГВт началось весной 2018 года. Срок эксплуатации каждого реактора должен составить не менее 60 лет. Строительство энергоблоков уже затянулось по сравнению с плановыми сроками. Действующая станция находится в 4 км от города-спутника Курчатова и в 40 км от областного центра. Сейчас там работают три энергоблока — второй (срок эксплуатации — до 2024 года), третий (до 2028 года) и четвертый (до 2030-го).

О продлении сроков эксплуатации третьего и четвертого энергоблоков курской АЭС читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова