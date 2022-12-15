Гособвинитель попросил приговорить дочь экс-главы Самары к 11 годам лишения свободы

В Ленинском районном суде Самары на процессе по делу Людмилы Тарховой, дочери бывшего главы Самары Виктора Тархова (руководил городом в 2006–2010 годах), прокуратура предложила приговорить ее к 11 годам лишения свободы.

«Я считаю, что это какая-то необъективность прокуратуры,— прокомментировал запрос наказания Андрей Карномазов, адвокат Людмилы Тарховой.— Надеюсь, эта необъективность не перекинется на суд. Здесь одни смягчающие обстоятельства, ни одного отягчающего. Есть болезни у нее, у родителей».

Судебный процесс по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) стартовал в августе. По версии следствия, в декабре 2020 года женщина «получила сведения, распространение которых в открытых источниках информации могло бы нанести вред репутации» депутата Александра Милеева. Силовики выяснили, что Людмила Тархова несколько раз встречалась с парламентарием и требовала у него 200 млн руб. под угрозой публикации компрометирующих его сведений в интернете. Речь шла о документах и личной переписке Александра Милеева, которые попали к дочери бывшего мэра Самары от знакомого адвоката.

Встречи Людмилы Тарховой с парламентарием проходили в одном из ресторанов города. На одной из встреч женщина передала Александру Милееву жесткий диск с предполагаемым компроматом. В июле 2021 года в рамках оперативного эксперимента сотрудники регионального УФСБ задержали дочь экс-мэра после получения денег.

Людмила Тархова свою вину отрицает. Ее адвокат поясняет, что Людмила Тархова всего лишь предлагала депутату вернуть ей старый долг. Александр Милеев заявил в суде, что никакого долга нет.

Защитник дочери экс-мэра сообщал «Ъ», что в обвинении есть недочеты, главный из которых в том, что Людмиле Тарховой вменяется в вину совершение преступления группой лиц с неустановленным лицом: «Причем в том же самом обвинении в одном из мест прямо указано, что Тарховой данный компромат предоставила юрист Беленькая. Лицо, оказывается, установлено, но квалифицировано как неустановленное. На Беленькую именно как на сборщика компромата прямо указывала Тархова. Под этим условием она заключила досудебное соглашение с прокуратурой. А прокуратура впоследствии расторгла его, сославшись на то, что Тархова якобы указала там на другое лицо».

Суд удалился в совещательную комнату, приговор будет оглашен 19 декабря.

Ани Айвазян, Самара