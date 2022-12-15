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МЧС предупредило о метели и сильном ветре в Ярославской области

В отдельных районах Ярославской области и города Ярославля ночью 16 декабря ожидаются метель, усиление ветра с порывами 15 м/с. На дорогах местами гололедица. Об этом предупреждает региональное МЧС.

На фоне ухудшения погодных условий в регионе возможны затруднения в работе всех видов транспорта на дорогах, увеличение количества ДТП, повреждение ЛЭП и линий связи, нарушение в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, увеличение количества случаев травматизма населения.

Алла Чижова

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