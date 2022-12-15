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Экс-замначальника ОГИБДД по Апшеронскому району не смог обжаловать приговор за взятки

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменения приговор бывшему заместителю начальника отдела ГИБДД по Апшеронскому району Сергею Попову. Ранее его признали виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и назначили наказание — четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установлено судом и следствием, Сергей Попов предлагал местному предпринимателю за взятку в 100 тыс. руб. организовать беспрепятственный проезд двух грузовиков через пункт весового контроля в Апшеронском районе.

Горячеключевской районный суд вынес обвинительный приговор Попову в сентябре. Однако он не согласился с вердиктом и подал апелляционную жалобу. Апелляционная инстанция сочла приговор суда законным и обоснованным и оставила без изменений.

Приговор вступил в законную силу.

Альбина Баразгова

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