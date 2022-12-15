В Севастополе завкафедрой ВУЗа уволили и оштрафовали за взятки от студентов

В Севастополе суд вынес приговор заведующему кафедрой одного из местных ВУЗов по обвинению во взяточничестве и служебном подлоге (с. 3 ст. 290 и ч.1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служа прокуратуры города.

По данным следствия, с декабря 2021 года по март 2022 года подозреваемый получил 60 тыс. руб. от студентов-должников. Деньги ему передавал посредник - инженер кафедры. За вознаграждение сотрудник ВУЗа обещал закрыть задолженности учащихся по экзаменам.

Суд назначил виновнику наказание в виде штрафа и лишения права заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет. Его подчиненной, инженеру кафедры, был назначен штраф. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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