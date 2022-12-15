Ярославский СК начал проверку по факту смерти 17-летнего студента

Следственный комитет по Ярославской области организовал доследственную проверку после смерти 17-летнего студента колледжа индустрии питания. Как сообщили в пресс-службе СК, сегодня молодой человек пришел на учебные занятия в колледж, ему стало плохо и через некоторое время он умер.

«Предварительно установлено, что несовершеннолетний имел хроническое заболевание. В настоящее время следователями назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, производится опрос граждан. По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении СК.

Алла Чижова

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