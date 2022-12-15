«Магнит» увеличил количество дискаунтеров до 700

Количество дискаунтеров «Моя цена», принадлежащих «Магниту», увеличилось до 700. Теперь они находятся в 63 регионах России, сообщает пресс-служба ретейлера.

Около 64% дискаунтеров работают в городах с населением менее 100 тыс. человек. Наибольшее количество объектов располагается в Татарстане, Челябинской области и Краснодарском крае. Дискаунтеры открываются на новых площадях и переделываются из действующих магазинов «у дома». В них продается около 2 тыс. товаров, 65% из которых являются продукцией первой ценовой категории.

«Цены в дискаунтерах сейчас примерно на 20% ниже, чем в магазинах «у дома». При этом в некоторых категориях снижение доходит до 40%. В топ продаваемых категорий входят бакалея, мясная гастрономия и кондитерские изделия», - отметили в пресс-службе «Магнита».

Татьяна Ручкина

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