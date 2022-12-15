Зарубежные СМИ: Какие аккаунты в Twitter забанил Илон Маск?

Новый владелец Twitter Илон Маск заблокировал аккаунт, который отслеживал его самолет. Бот раздражал миллиардера и раньше, но он обещал не банить его ради свободы слова. Недоступны теперь и микроблоги, которые мониторили локации джетов российских бизнесменов. Западные СМИ иронизируют над миллиардером и обращают внимание на проблемы поважнее: долг Twitter стремительно увеличивается, и Маск вынужден вновь продавать акции Tesla. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters

Джек Суини — студент колледжа из Флориды и авиационный энтузиаст. Он получил известность, когда запустил Twitter-боты для отслеживания частных самолетов. Под их прицелом были джеты основателей Microsoft, Amazon и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Билла Гейтса, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга, а после начала боевых действий на Украине и десятков российских бизнесменов. «С ума сойти, я не думал, что это будет интересно такому количеству людей»,— говорил 19-летний Суини в интервью NBC.

Его история взаимоотношений с Илоном Маском началась еще год назад. «Ты можешь выключить это? Это угроза безопасности,— написал миллиардер студенту. — Мне не нравится идея быть застреленным психопатом». Маск предлагал Суини $5 тыс. за удаление бота, но тот просил дорисовать ноль: «$50 тыс. стали бы для меня отличной поддержкой в колледже, да и машину я бы купил, может быть, даже Model 3».

С тех пор Маск не заплатил Суини ни цента. Студент же ему потом написал, что согласен и на стажировку в Twitter вместо денег. После покупки компании за $44 млрд Маск заявил: «Моя приверженность свободе слова выражается и в том, что я не запрещаю аккаунт, следящий за моим самолетом, хотя это прямой риск для личной безопасности». Его цитирует The Guardian.

«Похоже, аккаунт @ElonJet приостановлен»,— написал 14 декабря Суини на своей странице перед тем, как Twitter заблокировал и ее. Под бан попали и другие его боты, отслеживающие локацию. Маск же заявил, что трансляция местоположения в реальном времени нарушает политику соцсети. А вот отложенная публикация геолокации это нормально. Позже он признался, что его семья находится в опасности: «Ночью в Лос-Анджелесе за машиной, в которой был Маленький Икс (двухлетний сын Маска — прим. “Ъ FM”), следил сумасшедший сталкер. Думал, что в машине нахожусь я. Он заблокировал движение авто и забрался на капот»,— рассказал миллиардер.

Блокировка аккаунтов Суини стала поворотным моментом для господина Маска, отмечает The Wall Street Journal, самопровозглашенного абсолютиста свободы слова. Сам Суини сказал изданию, что на репутацию миллиардера это влияет не лучшим образом.

Но Маска сейчас волнует другое: новый владелец Twitter вынужден затыкать дыру в балансе компании. Долговая нагрузка соцсети подскочила примерно до $13 млрд по сравнению с $1,5 до сделки, пишет Bloomberg. Ежегодные выплаты по процентам превысили $1 млрд. Это вынуждает Маска продавать акции Tesla, что он делал и ради покупки Twitter, но клялся не продолжать. По данным агентства, на днях он продал еще 22 млн бумаг на $3,5 млрд. Так, его доля в компании сократилась до 13%. Именно это и стало причиной его падения с первой строчки списка богатейших людей.