Губернатор Прикамья встретился с новым ректором ПГМУ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с недавно назначенной и. о. ректора Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) Анной Благонравовой. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на встрече обсуждались планы по дальнейшему развитию вуза и перспективы сотрудничества.

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По словам Дмитрия Махонина, краевые власти готовы содействовать тому, чтобы пермский медуниверситет стал одним из лучших в стране. Это касается как ремонта корпусов и развития материально-технической базы, так и реализации других проектов.

По словам Анны Благонравовой, коллектив ПГМУ готов вместе с руководством края способствовать развитию отрасли, готовить высококвалифицированные кадры, наращивать научно-исследовательский потенциал. Образовательное учреждение берет курс на практикоориентированное обучение в тесном взаимодействии с медицинскими организациями края. Университет намерен также максимально участвовать в проекте создания межвузовского студенческого кампуса мирового уровня, о поддержке которого на прошлой неделе сообщило правительство РФ.

Доктор медицинских наук Анна Благонравова руководила научно-исследовательской работой в Приволжском исследовательском медицинском университете в должности проректора, возглавляла кафедру клинической лабораторной диагностики. На протяжении девяти лет являлась директором научно-исследовательского института профилактической медицины, рассказали в пермском вузе. 1 декабря госпожа Благонравова была назначена и. о. ректора ПГМУ.