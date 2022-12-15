Благотворительный спектакль «Циники» покажут в Центре театрального мастерства

Нижегородский Центр театрального мастерства проведет благотворительный показ премьерного спектакля «Циники» 25 декабря. Вырученные от продажи билетов средства передадут в Нижегородский онкологический научный центр (НОНЦ), сообщили организаторы мероприятия.

НОНЦ помогает детям с онкологией в приобретении лекарств, получении дорогостоящего лечения, оплате проезда и проживании во время обследований и реабилитации.

Спектакль поставлен по роману Анатолия Мариенгофа «Циники» на средства гранта Российского фонда культуры. Режиссер – выпускник ГИТИСа, номинант на премию «Золотая маска» Артем Устинов.

«Это история об обычных людях и о любви. Действие происходит в 1918 году: пока герои разговаривают о высоком, за стеной разрушается их привычная реальность. Когда меняется эпоха, понимание обыкновенного и чувственного трансформируется. В мире, где жизнь и смерть теряют свой смысл, герои все же остаются более человечными, чем их реальность — пусть и не так, как мы можем себе представить»,– рассказывают о постановке в ЦТМ

Анастасия Еремина