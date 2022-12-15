«СПБ Биржа» увеличит число торгуемых ценных бумаг из новых юрисдикций

«СПБ Биржа» ведет подготовку к листингу ценных бумаг из Узбекистана, Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР и других развивающихся стран. Об этом сообщил глава торговой площадки Роман Горюнов.

Он рассказал, что к концу 2023 торговая площадка намерена увеличить количество китайских акций с листингом на Гонконгской фондовой бирже до 500. В настоящий момент на бирже инвесторам доступны сделки с 79 гонконгскими бумагами.

Кроме того, биржа увеличит количество обращающихся инвестиционных инструментов за счет ETF в гонконгских долларах и юанях (25 фондов в первом полугодии 2023 года).

По словам Романа Горюнова, торговая площадка расширит продуктовую линейку также за счет запуска рынка расчетных деривативов, передает «Интерфакс».

«СПБ биржа» планирует подать документы на получение статуса оператора обмена и информационной системы для выпуска и обращения высоколиквидных биржевых инструментов на собственной инфраструктуре.

В 2022 году на торговой площадке были аккредитованы 11, в 2023 году ожидаются еще 5 новых участников торгов.

В планах «СПБ биржи» экспансия технологий и экспертных наработок в дружественные юрисдикции для развития локальных площадок, развитие проектов, направленных на повышение инвестиционной грамотности граждан в партнерстве с НП РТС и запуск продуктов, основанных на рыночных данных.