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Коммерсантъ FM
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Глава СКР поручил проверить «отвальную вечеринку», устроенную педагогом для учеников в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя новосибирского управления ведомства Виталию Зарипову проверить скандальную вечеринку, подготовленную педагогом для своих бывших учеников. Об этом рассказали в пресс-службе управления СКР по Новосибирской области.

Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, несколько дней назад учитель одной из средних школ города Черепаново решил устроить для учеников «отвальную вечеринку». Педагог написал заявление об увольнении и собирался возвращаться в Москву. Бывших учеников из разных классов он позвал в арендованную квартиру, разместив объявление в своем аккаунте. Вечеринку посетили примерно два десятка школьников от 13 до 17 лет. В дальнейшем видеозапись разгромленной квартиры, сделанная ее хозяйкой, была выложена в интернет и растиражирована.

«В эфире одной из телевизионных программ сообщалось о том, что в Новосибирской области школьный учитель организовал мероприятие для школьников с алкоголем и запрещенными препаратами. Кроме того, по утверждению родителей, на вечеринке дети позировали на фото с запрещенной символикой»,— говорится в сообщении СКР.

Полицейские составили на педагога административный протокол по статье о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя.

Илья Николаев, Новосибирск

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