«Уралкалий» улучшил позиции в отраслевом рейтинге открытости экологической информации

Всемирный фонд дикой природы (WWF России) опубликовал ежегодный рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний России. В него вошли 39 ведущих российских компаний.

ПАО «Уралкалий», согласно итоговому рейтингу, заняло 11-е место. При этом по результатам прошлогоднего рейтинга калийная компания была на 16-й позиции.

Рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний России — проект, позволяющий заинтересованным сторонам получать объективную и сопоставимую информацию об уровне открытости компаний горнодобывающей и металлургической промышленности и масштабе воздействия их деятельности на окружающую среду.

Рейтинг базируется на имеющихся в публичном пространстве данных о деятельности компаний в РФ. Оценка производится по всем сегментам — от обустройства месторождения и добычи до переработки полезных ископаемых.